Daniel Urresti se volvió tendencia en las últimas horas por una desafortunada frase contra el Presidente Martín Vizcarra, la cual fue dicha en medio del debate respecto a la moción de censura contra la ministra de Economía, Maria Antonieta Alva.

¿Qué dijo Urresti?

El exministro del Interior arremetió contra el Mandatario cuando se opinó sobre los recientes audios que involucran a Palacio de Gobierno con el caso ‘Richard Swing’.

“Ahora no sabemos cuál es su tendencia sexual. Ahora no sabemos qué cosas hace usted en Palacio. Ahora no sabemos qué secretos oscuros guarda este siniestro personaje, Richard Cisneros, que lo tiene secuestrado a usted. O sea que tiene que obedecerlo a usted. Y a nosotros no nos importa que si dentro de su cuarto usted se para de cabeza o camina de manos, el problema acá es que usted ha mentido descaradamente para encubrir a un sujeto que no vale un centavo”, sostuvo el legislador de Podemos Perú en el Pleno.

Urresti hacía referencia a un inédito audio entre la exsecretaria de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, y la exasistente del despacho presidencial, Karem Roca.

URRESTI SE DISCULPA

Según informó Canal N, durante su intervención en el debate, el congresista de Podemos Perú se disculpó tras la polémica levantada con sus expresiones al referirse sobre la tendencia sexual del Presidente de la República.

Frases de Urresti en contra de Martín Vizcarra.

