El gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, Daniel Urresti, protagonizó un nuevo incidente al enfrentar a un presunto comerciante informal durante un operativo.

En el video difundido por Canal N se puede observar a Daniel Urresti enfrentando a un hombre que aparentemente le increpaba, para luego quitarle la gorra.

La Policía tuvo que intervenir, así como los comerciantes, para evitar que la pelea continúe.

En declaraciones al mismo medio, Daniel Urresti aseguró que no se trataba de un comerciante sino de un cobrador de cupos: “Yo no me he enfrentado a los comerciantes ni a los ambulantes, nos hemos enfrentado a los cobracupos, a la mafia que cobra cupos y que chalequea en la zona conocida como la Cachina, ellos quieren que regrese este mercado donde venden cosas robadas”.

Según el gerente de Seguridad Ciudadana, acudió a la zona con 10 serenos y 10 fiscalizadores, entre ellos 5 mujeres, y algunos quedaron heridos.

“De pronto nos han rodeado estos delincuentes y nos han comenzado a lanzar piedras y nos han atacado a fierrazos y con palos. Cuando ya tenía yo heridos y ante la cantidad de piedras que nos tiraban, yo, sin ninguna protección, me he puesto delante y me he ido de frente a los que estaban tirando piedras. Los he encarado, los he pechado a 10 centímetros de distancia, en ese momento han dejado de tirar piedras y ha podido salir mi gente”, explicó.