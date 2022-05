Cámaras de seguridad captaron el momento en que tres delincuentes armados interceptan a Jackeline para robarle los S/30.000 que había retirado de un banco en Comas. Los sujetos habían seguido a la agraviada desde que salió de la agencia en un auto.

“Yo me doy cuenta que me están siguiendo unos sujetos a la altura de la Av. Los Ángeles con la Av. Universitaria. Empiezo a manejar mirando esto y entro por el lado del Mall donde hay mayor cantidad de cámaras esperando que por ver cámaras se vayan”, contó la víctima, quien es tesorera de una empresa, a Latina.

“Al ver que me seguían persiguiendo opte por estacionarme en este lugar que tiene un buen sistema de cámaras. Porque yo asumo que, si iba a una zona más solitaria, que era la zona industrial donde yo trabajo, podrían tener más oportunidad de rebuscar más, de golpearme”, señaló.

Asaltan restaurante de agrupación Corazón Serrano

La agraviada detalló que una vez que estacionó su auto, procedió a bajar de la unidad y segundos después tres sujetos armados bajaron de un carro gris y la amenazaron con dispararle.

“Lo primero que me piden es la mochila. Yo digo cómo ellos pueden saber que había retirado dinero y que lo traía en la mochila. De repente yo digo habrá habido una persona dentro del banco mirando las operaciones del cliente, no me explico”, indicó.

Añadió que nadie sabía que ella iba a retirar ese dinero. “Este dinero era para pago de proveedores, producto del cobro de un cheque y unas cobranzas que yo hago”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO

La actual pandemia por COVID-19 aun no termina y una nueva enfermedad ha levantado las alertas en todo el mundo. Se trata de la viruela del mono. ¿Es realmente peligrosa? Te contamos todo en este video.