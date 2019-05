La valiente respuesta de una anciana ciega luego que unos delincuentes le robaron el quiosco

Una abuela ciega de 84 años llamada Yolanda Roldán sufrió el robo de toda la mercadería de su quiosco ubicado en Buenos Aires, Argentina.

La mujer había sido despojado de sus lentes, golosinas y productos luego que delincuentes forzaron la puerta de su pequeño negocio.

El hecho fue denunciado por el periodista Javier A. Sassi de 97,5 FM Más Radio vía Twitter. Además, el portal La Nueva Mañana indica que la abuelita llegó a su quiosco en la mañana y notó que le habían roto los candados. Le dio bastante miedo entrar y vio que todo estaba en desorden.

Sin embargo, Yolanda Roldán se mantiene fuerte aunque le hayan robado trece veces en su vida y declara a dicho portal: "Siempre me levanté sola. Si alguien me quiere ayudar que lo haga por su propia voluntad, pero no quiero pedir".

