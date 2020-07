Además de soportar la sintomatología del COVID-19, los pacientes que han sido afectados con esta enfermedad deben lidiar con deficiencias que presenta el sistema de salud. Según el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima, Alberto Huerta, las quejas recibidas durante el contexto de pandemia se pueden resumir en tres grandes grupos: la demora en la atención de salud, la falta de información sobre un paciente y la inaccesibilidad a los servicios de salud.

“El acceso se trata de ‘no tengo dónde atenderme'. Las personas acuden a la Defensoría del Pueblo a decirnos que intervengamos porque no existen canales de atención en los hospitales, por ejemplo, la persona va y no le quieren abrir la puerta. No hay cupo, entonces eso afecta su derecho al acceso a la atención de salud”, sostuvo.

Pacientes pasan la noche en sillas de ruedas en la puerta del hospital Honorio Delgado de Arequipa. (Foto: Diego Ramos Lupo)

La demora, en tanto, está referida a que las personas ya dentro de un hospital no son atendidas pese a que su salud se va deteriorando. “ La persona ha ingresado al centro de salud, pero pasan varias horas y no es atendida a pesar de que su salud se va deteriorando poco a poco. Eso lo hemos vivido en Lima semanas atrás, personas que han estado haciendo colas en las calles, y que se está pasando ahora en provincias, en Arequipa, Iquitos, Ica”, manifestó Huerta.

Arequipa: Esperan atención en medio del frío y abandono

A ese mismo nivel, dijo, está la falta de información sobre el estado de salud de los pacientes. “Hay quienes van a UCI, están en situación crítica pero no se sabe nada de ellos, pueden pasar semanas, días y nadie da una información porque todo el hospital está abocado a la labor de atender a los enfermos, pero no se da abasto para informar oportuna y adecuadamente a los familiares. Hay casos en que la persona ingresó a un hospital y terminó en otro, nadie se enteró de su traslado”, explicó.

Desesperación en familiares de pacientes COVID en los exteriores del Hospital II – 2 de Tarapoto se pone en evidencia por la falta de oxígeno. Foto: Hugo Anteparra.

Ante ello, Huerta consideró necesario que se cree una central de información sobre los pacientes COVID-19, dado que no se pueden realizar visitar ni ingresos a los hospitales. A la fecha, la Defensoría del Pueblo, solo en Lima Centro, han recibido 205 quejas y 255 petitorios que demandan intervención.