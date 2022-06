Un empresario denunció que un sujeto desconocido lo extorsiona y amenaza con atentar contra su integridad, dañar a su familia y su negocio si no le deposita S/ 30,000. La víctima contó que está desesperado, no puede dormir por la preocupación y por ello pidió garantías a la Policía Nacional del Perú.

De acuerdo con América Noticias, las amenazas se iniciaron el último sábado cuando le comenzaron a llegar llamadas, mensajes y audios intimidatorios de un número desconocido a su WhatsApp, donde le pedían la citada suma.

“ Escucha lo que te voy a decir y sé inteligente. Mira ve, nosotros queremos la suma de 30 mil soles. Que tú nos apoyes con esa plata a cambio de tu tranquilidad tuya, y la de tu familia ”, se oye en una de las llamadas recibidas por la víctima.

El agraviado -quien prefirió mantener en reserva su identidad- indicó al matinal que la primera llamada que recibió le consultaron su nombre y que brindó la información pensando que era un cliente. “Entonces me dice: ‘somos del penal. Necesitamos que nos pagues 30 mil” , dijo.

Extorsionadores piden S/30 mil a empresario

El extorsionador para remarcar su amenaza le envía fotos de los integrantes de su familia e inclusive imágenes de los lugares por donde él vive y se desplaza. “Me dijeron que ‘sí tú no nos cumples vamos a quemar tu negocio, luego te matamos’”, añadió.

“Hago la denuncia la noche del sábado. Me empezaron a recibir mensajes, me enviaban dinamitas, granadas y unas motos, siempre pidiendo 30 mil soles. Yo le dije: ‘No tengo esa cantidad, te conseguiré lo que pueda’, y él [extorsionador] dijo: ‘no, que nosotros no somos ningunos mendigos, necesitamos esta plata, nosotros somos profesionales y tú nos tienes que colaborar. Tú tienes el dinero sino tu familia pagarás las consecuencias”, agregó el empresario.

Sospechas de posible extorsionador

La víctima de extorsión informó que el año pasado denunciaron a un extrabajador que aprovechando su confianza abusó sexualmente de dos familiares. La próxima semana es el juicio contra este sujeto y será sentenciado por el delito cometido. Por ello, el empresario sospecha de este hombre.

“Sospecho que pueda venir de ahí. Nosotros no tenemos problemas con alguien. Somos personas que nos dedicamos a trabajar y sin cuestionamientos”, añadió. Dijo que por el momento su negocio permanece cerrado ante el temor que el extorsionador cumpla con su amenaza de prender fuego al local u atentar contra su integridad.

