El Frente Institucional Descentralista Sociólogos del Perú - FIDSP denunció una serie de irregularidades en el proceso de elecciones de autoridades a nivel nacional que se llevará a cabo en el Colegio Nacional de Sociólogos, el próximo 27 de marzo.

Designaciones irregulares de los miembros del comité electoral, publicación errónea del nombre de las listas participantes, uso de recursos del colegio para favorecer a lista oficialista son algunas de las observaciones que vienen detectando un grupo de sociólogos en el proceso.

“Por ejemplo la Junta Directiva Nacional que actualmente tiene el candidato a decano para la reelección, el señor Eduardo Arroyo, ha nombrado al Comité Electoral Nacional, lo cual es una irregularidad porque normalmente los comités electorales son conformados a partir de la propuesta de la Asamblea Nacional de Delegados para que se pueda tener una diferenciación con relación a la junta directiva”, contó a OJO José Gabriel Tejada Zavala, candidato al vicedecanato de la región Lima - Callao que preside Lisbeth Sánchez, candidata a decana.

El grupo también denuncia que el comité electoral al publicar los nombres de las listas participantes, suprimió la palabra “institucional” en la lista postulante conformada por Tejada, alterando, según afirmaron, la identidad del frente. Añadieron que pese a las cuatro cartas reiteradas, exigiendo la corrección, el comité electoral mantuvo el error tal cual, por dos semanas más sin explicación

“Al momento de inscribir nuestra lista, el comité electoral ‘mutiló’ nuestro nombre; es decir, lo puso de manera incompleto y esto ellos no lo han corregido y en un comunicado siguiente, en el cual además publicaron una lista que nosotros habíamos cambiado cuando presentamos nuestra lista de delegados, había un conjunto de delegados que aparecía como no habilitados. Entonces, nosotros hemos rehecho la lista y cuando ellos han publicado la lista han publicado nuevamente la lista anterior colocándole habilitados a todos cuando eso no era así porque habían algunos colegas que no habían logrado habilitarse. Una acción que lo que pretende era confundir al electorado”, acotó.

Otra irregularidad que denunciaron es que tanto el Colegio de Sociólogos como el comité electoral han estado promoviendo eventos que han puesto en la palestra a candidatos de la lista oficialista.

“El otro aspecto es el manejo del voto electrónico, con lo que ha quedado demostrado que ni el colegio ni el comité electoral han estado preparados para manejar un proceso de elecciones virtuales. Esto esto hace que no se haya cumplido los cronogramas de capacitación a los personeros ni tampoco quede claro el mecanismo de cómo se va a llevar a cabo el proceso”, puntualizó Tejada Zavala.