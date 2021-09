Cada día más peruanos continúan siendo víctimas de los delincuentes quienes ahora en el plano cibernético recurren a todos los recursos ilegales para apropiarse de los datos personales de sus víctimas y generarles así un gran perjuicio económico y más.

El ciudadano Augusto Trelles denunció que, el 7 de setiembre último, la empresa Movistar le vendió un chip con su número personal sin autorización a un desconocido. Él nunca había solicitado el servicio y se enteró, días después, de ello por un email que llegó a su bandeja de correo.

Luego, se percata que había sido despojado de más de S/ 20 mil de sus cuentas bancarias. Los delincuentes además de usurpar su identidad y poder sacar así un chip ilegal consiguieron realizar una serie de transacciones desde sus tarjetas de crédito.

“Esta transacción que no contó con el control biométrico, ni firma, ni presentación de DNI. Yo me doy cuenta recién el 14 de setiembre revisando mi correos spam. A través de esta reposición de chip ilegal personas desconocidas ingresaron a mis cuentas bancarias y robaron 20 mil soles en operaciones como retiro de dinero, compras internacionales y pago de servicios con mi tarjeta de crédito y débito del Banco Falabella, realizando operaciones fraudulentas desde el día 8 al 12 de setiembre. Qué coincidencia que durante estos días yo me quedé sin servicio telefónico de mi línea”, relató Trelles.

“El día 15 de setiembre ingresé una queja en agencia de Movistar en Real Plaza Salaverry, y la señorita que me atendió se negó a darme una copia de la redacción de mi queja. Ante mi insistencia me brindó una constancia con nosotros mero de reclamo INC-501457-2021. Además puse la denuncia policial reportando el hecho delictivo”, destacó.

Luego, a Trelles, el 22 de setiembre le llegó otro mail de Movistar con el título “te enviamos tu contrato” en el cual le ponían de conocimiento que supuestamente él el día 21 de setiembre, a las 11 a.m., había adquirido una nueva línea prepago con su número de DNI. Trelles cuestionó que cómo es posible que dicha línea haya aparecido a su nombre, tras verificar que nunca la solicitó él.





“Ante la sorpresa proceso a revisar en el portal de Osiptel cuántas líneas figuran a mi nombre en Movistar y aparece dicha línea que no fue solicitada por mi. Lo más grave aún es que dicha persona está usando ese número de teléfono con una foto mía antigua para presuntamente estafar o extorsionar”, agregó.

La víctima se encuentra preocupada de que los delincuentes usen su imagen, sus datos personales, tal como lo pude constatar, y que con ello realicen actos delictivos como el de extorsión. Por ello, se acercó a la Dirincri para hacer constar el hecho.

“El día 23 de setiembre volví a Movistar de Real Plaza de Salaverry de deje sentado un reclamo por la venta ilegal de dicha línea. Adicional a ello, puse la denuncia policial ya que se me podría involucrar en delitos como estafa o extorsión”, contó.

“Cabe resaltar que en ninguno de los dos casos Movistar hizo control biométrico, presentación de DNI o firma para la compra de estos chips. Ante esta situación, solicito que Movistar no venda ningún tipo de producto móvil o fijo a mi nombre. Solicito se me indemnice con 20 mil soles que robaron de mis tarjetas, además de los gastos producidos por todos los trámites que he tenido que hacer y lo que he dejado de percibir por ausentarme del trabajo. Además, requiero el reporte de llamadas que se ha realizado con dicha línea pre pago”, pidió.