Los padres de un menor de 10 años denuncian que médicos del hospital Rebagliati le dejaron tres gasas en la nariz a su pequeño cuando lo operaron por rinitis el 31 de enero. Fue a los cinco días que le dieron de alta, que comenzó a presentar vómitos, dolor de cabeza y mucho sueño.

Elena Acosta, madre del pequeño, indicó a Latina que su hijo vómito la primera gasa el 6 de febrero. Frente a esta situación, lo llevó nuevamente al hospital y el 26 de febrero la doctora le sacó una segunda gasa.

“En ese momento mi hijo respira entre comillas mejor. Al pasar los días empieza a ser peor el dolor en la nariz, tras reclamarle me dijo que mi hijo iba a ser alérgico toda la vida, que no se iba a sanar. Entonces yo presento un reclamo en el hospital Rebagliati y no me quieren atender en urgencias porque ya le habían operado, sacado la segunda gasa, que era suficiente, que fuera a casa y le hiciera sus lavados nasales”, señaló.

Niño fue operado por rinitis y le dejan gasas dentro de la nariz

Debido a que el niño seguía presentando malestar, sus padres lo llevaron a un médico particular donde le realizaron una tomografía y se pudo visualizar un cuerpo extraño. “Yo voy inmediatamente a Rebagliati por urgencias y les comunico y no me creen, me dicen que no se ve a pesar de tener un informe. Toman una radiografía y ven una sombra que posiblemente podría ser un tampón”.

Es recién el 1 de marzo que logran quitarle la tercera gasa al pequeño. “Me dicen que se ha podido resbalar, que quizás se quedó y no se dieron cuenta. Qué les costó tomar una radiografía o tomografía antes de enviarlo a casa”, manifestó Elena Acosta.

“Ayer en la tarde que ha llegado del hospital tiene mucho sueño, náuseas y dolor de cabeza. Quiero que le hagan exámenes más profundos. Le han dado antibióticos recién ayer cuando él tenía una infección cuando vomito la primera gaza”, añadió.

Por su parte, el padre del menor de 10 años pide a las autoridades que vean el caso para que no vuelva a sucederle a otros niños. “Vamos a ir hasta el último porque mi hijo ha estado 29 días con estas gazas dentro”.