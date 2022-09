La familia de Erika Valdez Spozzito, asesinada hace dos meses por su expareja Richard Montoya Calderón, denunció que el feminicida sigue prófugo y exigió que el Ministerio del Interior lo incluya en la lista de los criminales más buscados y se ofrezca una recompensa económica por información que ayude a su captura. El salvaje crimen ocurrió en el distrito de Comas.

Según los familiares, pese a que Richard Montoya mató a Erika Valdez aún no habría sido incluido por la Policía Nacional en el Programa de Recompensas.

Ante ello, los deudos han tenido que salir a pegar afiches en las calles para dar a conocer el rostro del asesino. Incluso, ofrecen una recompensa.

“En realidad, los que tienen el caso no vienen, solo llaman a preguntar si encontramos un paradero o si sabemos algo, pero no han venido acá a la casa a buscar. No nos dan solución, queremos que lo capturen y esté en la lista de los más buscados’”, señaló Lucero, hermana de Erika.

Asimismo, la familia precisó que cualquier información que ayude a dar con el paradero de Richard Montoya Calderón se pueden comunicar al número 977366842.

Asesinato de Erika Valdez

Richard Montoya Calderón asesinó a Erika Valdez y todo quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se puede ver cómo la ataca con un fierro, dejándola mal herida y, no contento con ello, va tras ella y la arrolla con un auto.

