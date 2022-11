Un total de 32 alumnos del quinto año de secundaria del colegio Politécnico Nacional del Callao que durante un año han estado esperando con mucha ilusión realizar su fiesta de promoción, no podrán hacerla. Según denuncian los padres de familia, la tesorera Emely Eunice Moreno Martínez se habría robado S/10.400.

“Nosotros venimos a denunciar a la señora tesorera porque se ha llevado un monto de S/10.400. Nosotros hemos empezado a trabajar desde que inició las clases, los alumnos han vendido caramelos, hemos hecho bastantes actividades como pollada, chuleteada, frejolada, anticuchada. Pese a ello la señora no ha tenido reparo en llevarse ese dinero”, denunció la señora Yesenia a Buenos Días Perú.

Explicó que cuando ella -quien tiene el cargo de presidenta de la promoción- empezó a sacar cuentas, se dio con la sorpresa que faltaban S/10.400. Indicó que, pese a que trataba de comunicarse con Emely Eunice Moreno, ella siempre le decía que pronto iría al colegio, que estaba en el hospital y que incluso la iban a operar.

Denuncian que tesorera se llevó dinero de promoción

“ Cuando le pregunto por el dinero que faltaba, dijo que no sabía. Es ahí cuando le quito las cuentas a la señora. Los padres le dimos cinco días para que reponga ese dinero que gastó. La señora dejó de venir, de contestar el teléfono. La fiesta de promoción iba a ser el sábado 3 de diciembre. Con ese dinero teníamos que pagar el anuario, el local, el buffet, todo. No es posible que los chicos se queden sin promoción”, indicó.

La señora Yesenia, quien es madre de trillizos de dicha promoción, detalló que cada alumno pagó vía Yape S/140 por el anuario y S/670 por la fiesta de promoción. “En un chat que tenemos ella reconoce que ha perdido S/5.000. Me señala a mí que yo tengo la otra mitad, pero yo no me he robado nada. Yo tengo como avalarme, como justificarme”, aseguró.

“Hemos ido a buscarla a su casa y no baja. Su esposo la defiende y me culpa a mí por ser la presidenta”, manifestó.

Ella pide que el alcalde de Ventanilla, Pedro Sparado, entidad o alguna empresa los ayude a cumplir el sueño de los alumnos de tener su fiesta de promoción. “Nosotros estamos desesperados. Los chicos nos dan pena. Nunca pensé que (ella) nos haría eso, que iba a malograr este día tan importante para todos los chicos”.