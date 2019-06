Derrumbe en San Juan de Lurigancho: Niños heridos y dos familias afectadas│VIDEO

Una madre pidió ayuda para sus dos hijos que resultaron heridos en un derrumbe registrado esta madrugada en un cerro de San Juan de Lurigancho.

"En la mañana no había quién los atienda. No me he podido comunicar con mi esposo, el derrumbe aplastó todos los documentos", contó la mujer a ATV. Ella informó que los pequeños están siendo atendidos en el Hospital de Canto Grande.

En total fueron dos familias afectadas por el deslizamiento de tierras. Se cree que las lluvias debilitaron el terreno donde están construidas las casas.

El hecho ocurrió esta madrugada mientras los vecinos del distrito estaban durmiendo. Las viviendas quedaron inhabitables.

Seguiremos ampliando