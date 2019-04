Así fue la detención de Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de activos

Aunque los suyos hablaron de su supuesto mal estado de salud, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski cumple desde ayer la detención preliminar de 10 días que, por presunto lavado de activos de dinero de Odebrecht, dictó en su contra el titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios, José Chávez Tamariz.

“Es una arbitrariedad. He colaborado absolutamente con todas las investigaciones y asistido puntualmente a todas las citaciones de las autoridades judiciales. Nunca rehuí de la justicia. Es un momento muy duro para mí, pero lo afrontaré con la entereza de quien solo tuvo el anhelo de tener un mejor país”, tuiteó el exmandatario antes de ser sacado de su casa de la calle Choquehuanca, en San Isidro.

“Me parece ridículo”, comentó a un medio de TV.

(FOTO) Es un momento muy duro para mí, dijo expresidente de 80 años, a quien se le subió la presión

Tras visitarlo en la Prefectura, en la sede de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac), el congresista Juan Sheput indicó que Kuczynski tenía “arritmia y presión alta” y “que ante estos avatares (...) tiene” una “suerte de descompensación”.

El médico Roger Pacheco Carranza, del Instituto de Medicina Legal (IML), aclaró que el ex jefe de Estado “se encuentra estable”, aunque aconsejó que lo ausculte un cardiólogo por sus males circulatorios previos. “No está grave, no está en mal estado, puede rendir su instructiva, su declaración y no va a haber ningún problema de momento”, acotó.

Con el aval médico, Kuczynski salió de la Prefectura hacia la sede del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, donde el juez José Chávez encabezó la audiencia de control de identidad. El expresidente estuvo acompañado de Nelson Miranda, uno de sus abogados.

(FOTO) Arresto responde a pedido del equipo Lava Jato, que lo investiga por lavado de activos

Dos más

A pedido de la Fiscalía, el juez también ordenó la detención por 10 días de Gloria Kisic Wagner, secretaria de Kuczynski, con quien tenía una cuenta bancaria mancomunada que recibió $1’665,000 de la empresa First Capital Inversiones y Asesorías Ltda., se presume con dinero de Odebrecht. La misma detención se tramitó para José Luis Bernaola Ñuflo, chofer de Kuczynski que recibió en dos cuentas las sumas de $457,789 y $144,782.

“Quiero que se diga la verdad, mi esposo no tiene nada que ver en esto, es un empleado de 21 años con Kuczynski, su chofer y persona de confianza, toda su vida” y “le entregaba a él dinero para que pague al señor del periódico, pague al consultor, al chofer, al personal de (su casa de) Cieneguilla”, aseguró María Milla, cónyuge de José Bernaola.

Además, en busca de pruebas, la Fiscalía allanó a predios de la calle Vanderghen 120, interior 102, en Miraflores (oficina vinculada a Kuczynski y Wagner); la calle General Miguel Iglesias 411, Miraflores (domicilio de Kisic); el jirón Julio Max Lean 115, Chorrillos; y la avenida Las Camelias 790, San Isidro (domicilio fiscal de la empresa Alonso, Hohagen & Asociados SCRL).

César Nakazaki, abogado de Kuczynski, anunció que hoy se apelará la detención porque Odebrecht “dice que no sobornó” a su patrocinado. Denunció que la Fiscalía “no tiene buena leche” al detener a Kuczynski, a quien le pagan su colaboración con una detención.

(FOTO) 4 expresidentes fueron presos: Augusto B. Leguía, Alberto Fujimori, Ollanta Humala y PPK

Sustento

Kuczynski, quien renunció a la Presidencia el 21 de marzo del 2018, se habría favorecido con contratos millonarios en los proyectos de Irrigación Trasvase Olmos e Interoceánica Sur tramos 2 y 3, durante el gobierno de Alejandro Toledo, según la teoría del fiscal José Domingo Pérez que acogió el juez.

La orden de detención preliminar señala que el exmandatario contribuyó para que se materializara “el acuerdo corruptor sostenido entre Jorge Barata y Toledo, con el objetivo de que la empresa Odebrecht se adjudicara los tramos 2 y 3 de la IIRSA” a cambio de coimas totales que se estiman en $45 millones.

También se indica que usó a Dorado Asset Management Ltda., empresa que Kuczynski creó en Las Islas Vírgenes Británicas, para “realizar actos de lavado, en su modalidad de coinversión, respecto a los fondos depositados a esta proveniente de asesorías financieras realizadas por Westfield Capital”, empresa del expresidente que cobró por “asesorías” a Odebrecht.

(FOTO) Se tuvo consideraciones con el exmandatario, como trasladarlo sin las respectivas esposas

Del Solar se pronuncia

Antes de que aborde el tema el jefe de Estado, Martín Vizcarra, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, defendió al apresado expresidente Pedro Pablo Kuczynski, por quien fue ministro de Cultura del 5 de diciembre del 2016 al 27 de diciembre del 2017.

“La autonomía de poderes debe respetarse. También el debido proceso. Es indispensable conocer los fundamentos de una medida de esta proporción contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien ha venido cumpliendo con todos los requerimientos de la justicia”, tuiteó.

