Pamela Cabanillas (18), la joven que saltó a la fama por estafar a cientos de peruanos con entradas para los conciertos de Daddy Yankee y Bad Bunny y quien es acusada de formar parte de la organización criminal “‘Los QR de la estafa’ fue detenida este sábado 17 de diciembre d 2022 en España cuando intentaba robar en una tienda de ropa.

En una entrevista con el programa “Domingo al Día”, el coronel PNP Manuel Cruz, jefe de la División de Estafas de la Dirincri, dio a conocer la noticia.

“Recientemente, fue detenida por las autoridades españolas por robar bajo la modalidad de ‘tendera’. Actualmente estamos intercambiando información y el 3 de diciembre fue liberada al ser un delito menor”, indicó el efectivo policial.

“¿Por qué motivo no se activó la alerta roja? Entendemos que es ajena de nosotros y no se pudo activar porque la captura internacional aún no se da, solo falta regularla. Solo nos faltaría ella”, agregó.

El coronel Manuel Cruz dio más detalles de la detención de Cabanillas. Según se pudo conocer, la joven fue intervenida cuando pretendía robar ropa de la conocida tienda por departamento H&M.