Detienen a venezolanos por supuesto robo y estos se burlan frente a cámaras en el patrullero | VÍDEO

Serenos de la Municipalidad de Lima capturaron a cuatro presuntos delincuentes de nacionalidad venezolana por robar a un joven que pasaba por la Plaza San Martín.

"A mí me robaron un celular Galaxy valorizado en 800 soles, mi documento tenía 180. Me agarró del cuello, el otro pata me bolsilleó y entonces vinieron cuatro personas más, creo que eran venezolanos", señaló el agraviado.

Producto de la persecución los serenos chocaron contra otro vehículo en las avenidas Nicolás de Piérola y Lampa. Los presuntos hampones afirmaron ante cámarasque ellos le habían devuelto lo robado, por lo que ya no debía detenerlos.

Sin embargo, el hecho que capturó la atención es que los jóvenes se burlaban de su captura dentro del patrullero como si nada pasara. Luego de lo transcurrido, todos fueron a la Comisaría de Cotabambas.