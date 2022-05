Tres hermosos bebes, dos niñas y un varón, nacieron en las primeras horas de hoy, domingo 8 de mayo, fecha en la se celebra el Día la Madre, en el Instituto Nacional Materno Perinatal (ex Maternidad de Lima), en el Cercado de Lima. Los pequeños son considerados por sus padres un valioso regalo.

De acuerdo a Canal N, la señora Gricelda Taipe recibió a su pequeña a las 00:25 a.m. La bebe nació con 2 kilos 420 gramos y fue llamada Dana Mía. “Estoy bien emocionada porque no pensé que iba a venir a darme la sorpresa por el día de la Madre”.

Las 3 primeras mujeres en dar a luz en este día que se conmemora el Día de Madre. Foto: Julio Reaño/GEC

La madre de familia, quien tiene otras dos hijas más, comentó que ella y su esposo eligieron el nombre de su pequeña. “Todavía no me dicen cuando me dan de alta. Ha nacido a los nueves meses y sanita. Es un regalo, totalmente”.

El segundo bebe que nació este día de la Madre es Alexa, quien llegó al mundo a las 00:37 minutos con un peso 2 kilos 840 gramos. Su madre, Jovana Román señora, indicó estar muy emocionada. “Estoy feliz”.

Por su parte, el papá de Alexa también mostró su alegría al ver a su primogénita. “Estoy muy feliz. Feliz de verla sana”.

En tanto, Norma Solis alumbró a su cuarto hijo a las 2 a.m. de este domingo. “Está en la incubadora para que se mantenga. Le faltó un poquito de respiración. Ha sido un regalo, no sabía que iba a nacer (hoy). En la tarde me van a traer a mi bebe”, precisó. Se conoció que el pequeño nació con 2 kilos 400 gramos.

