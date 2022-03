Luchadoras, aguerridas, perseverantes, audaces, muy inteligentes, con una capacidad enorme de disernir, entregadas y apasionadas a su trabajo, empoderadas, y sobre todo con un inmenso corazón lleno de amor y bondad. Así son las 2.207 mujeres que laboran en el Instituto Nacional de Salud del Niño-Breña y que este 8 de marzo celebran el Día Internacional de la Mujer para hacer conciencia sobre la importancia de empoderarse en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que éstas puedan alcanzar todo su potencial.

De igual forma para visibilizar la desigualdad y discriminación que aún viven las mujeres en todo el mundo, así como hacer efectivos sus derechos, incluyendo la necesidad de eliminar la brecha salarial, incrementar la presencia de las mujeres en puestos de liderazgo, y en la lucha por acabar con los acosos y feminicidios.

Las mujeres del INSN tienen muy presente que un 8 de marzo de 1857, un total de 129 trabajadoras murieron en un incendio en la fábrica Cotton, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, después de que se declararan en huelga con permanencia en su centro de labores y que esas muertes no fueron en vano.

“Las mujeres podemos desarrollar cualquier papel en la sociedad”

La doctora Virginia Garaycochea es la jefa de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del INSN - Breña, institución que tiene ocho años de creación y ejerce la pediatría hace 32 años. Ella realizó estudios de pre y post grado en la facultad de medicina humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su carrera la inició en el interior del país y rápidamente empezó a ocupar jefaturas en centros de salud.

Su destacado profesionalismo la llevó a ser Directora General del INSN-Breña por un periodo de seis meses, luego como Directora de Medicina por tres años, y Directora Adjunta otros tres años y a comienzos del 2022, fue designada de liderar el ambicioso proyecto Plan Maestro de Inversiones del centro pediátrico más importante del país que será una infraestructura moderna y acorde al tiempo actual.

“Todos colaboramos por el avance, el progreso y la buena atención de nuestros niños en esta Institución emblemática de la pediatría nacional. La Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos se formó hace ocho años como la primera en el país. Somos el referente nacional para el funcionamiento de otras unidades de cuidados paliativos. Creo que tenemos un camino andado en ese sentido. Hacemos el trabajo asistencial, la docencia y trabajo de investigación”, señaló la Garaycochea.

El personal de salud de esta unidad se dedica a la atención de pacientes y a sus familias que tienen enfermedades crónicas, severas, discapacitaciones y que pueden acortar o limitar su vida. La referida unidad tiene la función de brindar calidad de vida al paciente en aliviar el sufrimiento. No solo sufre el menor sino toda la familia.

La especialista destacó el papel de la mujer y especialmente del sector salud. “Creo que el papel de la mujer en general en el país ha ido avanzando. El papel de las profesionales en la salud es notable, y el papel de la mujer médica también se le ha ido reconociendo. Tenemos algunas especialidades que son nuestra fortaleza como pediatría, en el que un porcentaje elevado de mujeres se dedica a esta área porque una de las cualidades que nosotras tenemos es la intuición y es una parte muy importante. Nosotras desarrollamos un excelente papel técnico. Somos buenas profesionales. Nos esforzamos por serlo. Además de ese rol distintivo de la mujer, nosotras además de curar, cuidamos a los pacientes y a la familia de nuestros pacientes, y ese es nuestro rol más distintivo e importante”, dijo la jefa de la Unidad de Cuidados Paliativos.

“Las mujeres podemos desarrollarnos en cualquier papel en la sociedad porque las mujeres están formadas, están preparadas, y porque nosotras asumimos el papel con convicción, con conciencia y con ética”, puntualizó.





“Las mujeres empujamos todas las actividades”

La licenciada en Enfermería, Rosario Reyes, es ejemplo de lucha y de perseverancia. Ella salió de su natal Cajatambo para forjarse una carrera y la enfermería no estaba en sus metas pero se cruzó en su camino y se entregó muy apasionada. “Yo siempre cuento esta historia: “La enfermería me persiguió hasta que me encontró”, porque yo nunca pensé ser enfermera”.

Reyes, quien tiene 38 años trabajando en el INSN-Breña, inicialmente ingresó a la Universidad de Ingeniería a la Facultad de Química y por cuestiones del destino se le presentó una persona en su camino y optó por postular a la Escuela de Enfermeras del exHospital del Niño y desde entonces amó su carrera.

“Estudié tres años y luego hice un curso complementario para obtener la licenciatura. Ahora, la Escuela de Enfermeras le pertenece a la Facultad de Enfermería de la Universidad Federico Villarreal”, precisó.

Ella ha pasado por diversos servicios de la institución pero la mayor cantidad de años lo ha hecho en Emergencias y en la supervisión.

“En realidad, como enfermera de Emergencia en estos tiempos, todo me impactaba, todos los casos en Emergencia son casos nuevos, pero luego la supervisión, la visión que tiene uno del Hospital se amplía y es totalmente diferente, uno trabaja más con los familiares, trabaja más con los niños que están hospitalizados, y empiezas a compartir sus experiencias, a compartir sus vivencias y empiezas a compartir sus historias, y eso es lo que realmente te motiva a salir adelante y a dar más de ti, y si no tuvieras pasión por lo que haces, no llegarías a todos estos años que yo tengo aquí”, manifestó.

Rosario Reyes, cariñosamente llamada Charito, posee una vitalidad y una alegría contagiosa. Ella superó el COVID-19 y celebrará el Día de la Mujer. “Las mujeres tenemos esa fuerza que nos da el mismo sentimiento de ser madres y de hacer que todos los niños salgan adelante. Las mujeres promovemos muchas cosas, las mujeres empujamos todas las actividades, en la casa, en nuestro trabajo”.





“Las mujeres siempre tenemos que luchar para seguir adelante”

El trabajo de una técnica en enfermería es los 365 días del año y es la que está todo el día pendiente del paciente. Este es el caso de Genara Aranda (60), quien hace 25 años labora en el centro pediátrico más importante del país.

Su día empieza a las 4:50 a.m., se baña, se alista y camina desde la avenida Huancavelica hasta el INSN para llegar minutos antes de las 7:00 a.m. y así preparar los equipos de diálisis y hemodiálisis del Servicio de Nefrología para esperar a sus pequeños pacientes a los que cuida como si fueran sus hijos.

En sus días de descanso en el INSN labora en una clínica de hemodiálisis. Así, con su trabajo junto con el de su esposo ha podido dar estudios de ingeniería a sus dos hijos por lo que se le hincha el pecho de orgullo.

Aranda es una mujer muy sensible. Hace 15 años celebró el cumpleaños a una niña que venia del interior del país y nunca le habían cantado el happy birthay y menos haber soplado una vela en el pastel. Ella con ayuda de su familia y compañeros del servicio le hicieron una celebración a la paciente que quedó impactada por el regalo. Desde entonces celebran los cumpleaños a todos los pacientes.

“Yo le digo a las mujeres profesionales dedicadas a este servicio que estamos haciendo una buena labor y que siempre pensemos en el paciente y no en nuestros bolsillos. Las mujeres siempre tenemos que luchar para seguir adelante”, puntualizó.





“Mujeres, sí se puede”

“Tú mujer luchadora, emprendedora, te animo a que sigas siempre adelante. Yo sé que en la vida hay circunstancias, momentos de complejidad, pero tan solo una oración en la mañana, iniciando tu vida, a Dios, te da esa fuerza para seguir adelante. Me inicié (trabajando) a los 17 años y así como yo pude tú también: sí se puede”, sostuvo María Cerdeña (40), quien trabaja en nutrición en el INSN-Breña.

Cerdeña es madre de tres niños y todos los días se despierta a las 4:30 a.m. para preparar el desayuno, loncheras y el almuerzo de sus hijos. Luego se alista y desde San Juan de Miraflores se dirige al centro pediátrico. Ella llega a las 7:30 a.m. donde tiene que atender a sus otros hijos postizos: los pequeños pacientes. Les entrega su desayuno, leche, fórmulas, el almuerzo y la cena. Está pendiente del horario de los alimentos que le corresponde a cada menor.

Sus estudios de chef le permitieron participar en un concurso en París en el que dejó el nombre del país en alto y también del INSN. Representó a Perú de manera hospitalaria y del sector público en el que ganó acompañada de Licenciada en Nutrición Zulema Gallardo. Presentaron una lasagna con unos hongos que trajeron de Lambayeque, un aperitivo de chica de jora y pisco.

“Buscamos la igualdad en las labores”

La estadística y la informática son los pilares en toda empresa y mucho tiempo estos puestos lo ocuparon solo los varones. Haydee Escriba Loayza ejerce esta labor en el INSN desde hace 10 años y constantemente se actualiza en esta rama. “En esta oficina principal recabamos información que las unidades producen, tanto la unidad de estadística, registros médicos e informática. Trasladamos la información para cuando los servicios o las unidades la requieran”, contó. Escriba, madre de un hijo de 15 años.

“Es importante la labor de la mujer en la sociedad. La mujer ahora no solo se dedica a la casa sino a distintos ámbitos de la vida, tanto el trabajo y la familia. Con optimismo, perseverancia y esfuerzo se puede lograr nuestras metas y sueños. Por eso, el 8 de marzo se conmemora el reconocimiento, el desempeño y el rol de la mujer en la sociedad buscando la igualdad en las labores”, puntualizó.