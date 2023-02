Para muchas parejas el Día de San Valentín es una fecha realmente especial, por ello deciden celebrarlo de una forma no tan tradicional.

Si bien tienen la intención de pasar momentos íntimos buscan que estos sean inolvidables. Es por esto que deciden reservar habitaciones temáticas con un mobiliario singular, atrevido y romántico.

El hostal Villa Park de Villa El Salvador es uno de los alojamientos que ofrece estas habitaciones a precios asequibles para todos los bolsillos. “Tenemos habitaciones con luces led y sillones tántricos desde S/ 35. Por San Valentín los precios se incrementan en S/ 5 no más”, indicó a OJO Carolina, administradora del local.

DEMANDA

Las habitaciones temáticas del hostal Xica, en Independencia, también son muy solicitadas debido a que en estas las parejas pueden usar columpios, aspas de sumisión, tubos y juegos de mesa para pasar momentos muy divertidos y apasionados simulando una escena de la película Cincuenta sombras de Grey.

“Se trabaja mucho con el bondage (práctica sexual en que se usan ataduras). También tenemos camas giratorias que se complementan con jacuzzi o cabina de sauna. Una habitación con columpio en un día normal puede costar S/ 90 por 12 horas y en San Valentín S/ 120. Hay mucha demanda. Ya tengo casi todas mis habitaciones copadas”, señaló a OJO Alexander, administrador del local.

Aunque no tiene habitaciones temáticas, en el hotel Suites El Parque de Los Olivos, el teléfono no ha parado de sonar. “He recibido más de 100 llamadas para reservar por San Valentín. Una habitación con jacuzzi con hidromasaje cuesta S/ 280 la noche completa. Nosotros adicionalmente les ofrecemos copas de vino”, manifestó a OJO el administrador Neil Trinidad.

OJO AL DATO

Los hoteles ya no ofrecen el servicio de cena debido a que las parejas optan por hacer pedidos por delivery, indicaron los administradores.