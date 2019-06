Día del Maestro: ¿El 8 de julio será día no laborable?

En los últimos días una duda ha saltado a los escolares, padres de familia y maestros a nivel nacional. Como se sabe, el 06 de julio - que este año cae día sábado - se celebra el Día del Maestro en el Perú.

Sin embargo, en algunas regiones del país, como Tacna y La Libertad, han declarado como día no laborable el lunes 8 de julio, para extender las celebraciones en beneficio de los profesores.

El Ministerio de Educación (MINEDU) no se ha pronunciado al respecto y tampoco ha aclarado si esta medida será acatada a nivel nacional o solo en las regiones donde ha sido aprobada.

De acuerdo al calendario de feriados y días no laborables, en julio - oficialmente - solo los días 29 y 30 han sido declarados por el Gobierno como no laborables (Fiesta de la Independencia del Perú)

Tacna

El Consejo Regional de Tacna tuvo una sesión ordinaria el pasado 29 de junio en la cual declararon como día no laborable en los colegios estatales el lunes 8 de julio. Según informó Diario Correo, la medida fue impulsada por la consejera Danny Salas Ríos, quien recalcó que esta medida solo se aplicará en colegios públicos.

La Libertad

El Gobierno Regional de La Libertad hizo lo mismo y declaró día no laborable para los profesores que ejercen su labor en los colegios estatales y privados el lunes 8 de julio.

La medida fue impulsada por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) La Libertad y fue aprobada mediante Decreto regional N° 003-2019-Grll/Gob, según informa el diario La Industria.

En la norma también se precisa que "el feriado no laborable no es recuperable toda vez que no perjudica las horas lectivas y efectivas oficiales de cada nivel educativo". En el caso de instituciones privadas debe existir un previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores para compensación de las horas de laborar.