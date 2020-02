Diario Ojo premió la preferencia de sus lectores con la promoción, “Mochila útil escolar”, con motivo del inicio del año escolar 2020.

El pasado 18 de febrero se dio la lista completa de los ganadores. Si eres uno de ellos y aún no has recogido el premio, no te olvides que puedes hacerlo en las siguientes direcciones.

Si tienes alguna duda, puedes comunicarte a la central telefónica: (01) 311 6399.

Lista de ganadores

En el siguiente enlace podrás ver la lista completa de ganadores a nivel nacional.

CLICK AQUÍ: Lista completa

