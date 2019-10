Dulces con colores exagerados, grumos y manchas, son algunas de las características de los turrones en mal estado, informó la Dirección General de Salud (DIGESA).

La entidad, adscrita al Ministerio de Salud (Minsa), informó que es en este mes de octubre que se incrementa las enfermedades por consumo de este tradicional dulce, por lo que pidió a la ciudadanía revisar que tenga registro sanitario y en presentación hermética.

“La principal enfermedad por consumir turrones en mal estado es la infección estomacal, lo que degenera en deshidratación sobre todo los niños”, dijo Maria Nieva Muzurrieta, funcionaria de DIGESA.

Foto: Alberto Valderrama

Nieva Muzurrieta agregó que los turrones de panadería no cuentan con registro sanitario por no usar conservantes. En ese sentido, indicó que su consumo no puede ser mayor a tres días.

Por último recomendó a la ciudadanía ingresar a la página web de DIGESA para verificar si el registro sanitario del turrón está vigente o si ha sido modificado.