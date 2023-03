La presidenta Dina Boluarte confirmó que los fenómenos de el Niño Costero y el Niño Global “caerán sobre nuestro territorio nacional”. Jefa de Estado lideró este jueves 23 de marzo una sesión extraordinaria de Consejo de Ministros.

“Ya nos ha dicho Senamhi que el Niño Costero y el Niño Global - que llegarían entre abril y diciembre, respectivamente - van a caer sobre nuestro territorio nacional. No queremos que nos sorprenda como el ciclón Yaku en la que no solo no se ha tenido las herramientas necesarias para atenderlo, sino que también algunos alcaldes y gobernadores miraron con recelo el uso de sus economías (fondo para Defensa Civil) a pesar de que tenían el marco legal”, mencionó la mandataria.

Boluarte señaló que en esta sesión de ministros se coordinó con Indeci a fin de tomar acciones inmediatas, en especial el norte del país, para que estos fenómenos no afecten en gran escala dichas zonas.

“Debemos tomar acciones a efecto de que los hermanos del norte, por donde pudiese pasar el Niño Costero o Global, estos no afecten y nos adelantemos en la prevención de ese paso y de esa probable nuevamente destrucción del país”, señaló.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, detalló que el 16 de marzo se le informó al Ejecutivo sobre la alerta de la llegada del Niño Costero.

“Se nos ha informado que la temperatura superficial del mar en marzo y abril puede ser superior a los 27° y se esperan lluvias superiores a lo normal”, dijo.

Plan preventivo

Se anunció que en este trabajo preventivo se incluirá coordinaciones directas con la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales, la Asociación de Municipalidades del Perú, y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales.

“Vamos a incorporar a las autoridades regionales porque ellos conocen más sus territorios y saben dónde están las zonas de mayor riesgo, también de evacuaciones”, añadió Boluarte.

Finalmente, se realizarán capacitaciones para orientar a la población posiblemente afectada. A la par, el Ejecutivo estará convocando recurrentemente nuevas sesiones extraordinarias de PCM