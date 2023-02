La presidenta Dina Boluarte se dirigió a las personas que piden su renuncia, alegando que si deja el cargo no se resolvería nada de la crisis social y política que atraviesa el país. “No es la gran mayoría que lo pide”, señaló desde Arequipa, lugar azotado por los recientes huaicos.

“Respecto a mi renuncia, no es la gran mayoría que lo pide. Es un grupo de estos señores que están generando las protestas y de las bancadas de izquierda que no se entiende su propósito, no quieren que el otro presidente sea el señor José Williams (...) de las crisis generan más crisis, no se les entiende y nosotros no nos vamos a detener. Mi renuncia no termina la crisis ni acelera nada”, precisó la mandataria.

Agregó que el tema del adelanto de elecciones debe ser resuelto en el Congreso de la República. “Nosotros como Ejecutivo seguiremos haciendo gestión, tenemos que resolver los temas que nos llama como Gobierno como ahora en Arequipa”, señaló.

🔴 Actividad Oficial | Presidenta Dina Boluarte entrega ayuda humanitaria a damnificados por huaico en Arequipa. https://t.co/4Txf6Nva46 — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) February 7, 2023

Lamentó que la propuesta del adelanto de elecciones, que salió desde el Gobierno, haya sido pospuesta por otros dictámenes que terminaron siendo rechazados en el Pleno.

“Reitero, desde el Ejecutivo hemos presentado adelanto de elecciones pero esta ha sido sobrepuesta por otros proyectos presentados por el Congreso. En consecuencia, la reflexión está en el Parlamento”, agregó.

Ayuda para Arequipa

Más temprano se informó que el Poder Ejecutivo ha trasladado más de 61 toneladas de ayuda humanitaria a Arequipa por vía aérea y terrestre para atender a los damnificados por las intensas lluvias en la provincia de Camaná.

A través de Twitter, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que se han enviado carpas, colchones, camas plegables, alimentos, frazadas, 250 kg de medicinas, entre otros insumos.