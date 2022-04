El presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú, Geovani Diez, dio detalles sobre la reunión que mantuvo el último miércoles con representantes del Gobierno a fin de levantar el paro de transportistas de manera definitiva. Indicó que todo quedó en “cero”.

“En el afán del diálogo y la gobernabilidad declaramos una tregua con la intención de llegar al diálogo, pero lamentablemente estuvimos casi hasta las 2 a.m. y entre el tira y jala de la negociaciones cuando pensábamos que teníamos varios temas favorables, se invierte todo. Resulta que muchas de las cosas no se podían dar que, por el Decreto, por la ley, por la norma, por no sé qué, que no se podía hacer en tiempo récord, nos pedían 30 días más para declarar, por ejemplo, la declaratoria de emergencia y definitivamente todas las negociaciones que se habían avanzado quedaron en cero”, precisó en entrevista a Exitosa.

Comentó que tras no llegar a ningún acuerdo favorable con el Ejecutivo, fueron llamados nuevamente para reunirse hoy al mediodía. “Estamos exigiendo que sea una reunión de alto nivel porque finalmente, como aparentemente todo iba por buen camino, se fue el ministro, el viceministro, hubo otras autoridades, se fueron casi todos y nos dejaron con algunos funcionarios y finalmente cuando nos cambian toda la figura nos dicen que ellos no tienen el rango suficiente o la autoridad suficiente para tomar decisiones”.

Dirigente de transporte multimodal tras reunión con el Gobierno: “Estamos en cero” | VIDEO

Sobre suspensión de impuestos al rodaje y congelamiento de peajes

Respecto a la suspensión de impuestos al rodaje Geovani Diez dijo que: “es otro tema legal que tienen que manejarlo por la PCM, el MEF y después es un tema del Congreso. Es un tema que han evaluado, lo iban a poner dentro del trabajo de mesa, pero finalmente al momento que muestran el avance de ese tema, de ese punto, nuevamente no estaba incluido”.

Señaló que por esa y otras razones decidieron no cerrar una negociación el día de ayer con el Gobierno. “El tema de los peajes supuestamente se iba a hacer la revisión de los contratos, ya era un hecho, Provías iba a congelar los precios y evitar que siga subiendo y tampoco salió como uno de los logros, entonces empezamos a retroceder en vez de avanzar. Y finalmente todos los puntos que no se podían resolver, que nosotros entendemos van a ser a mediano y largo plazo, ya sea por la forma legal o los marcos legales, lo cual entendemos, resulta que todos esos temas para poder apurarlos y hacerlos en tiempo récord se iba a hacer una mesa exprés, pero dentro de una declaración de emergencia al transporte”.

“Estamos en cero. (...) Yo te voy a dar mi percepción, acá me parece que el ministerio, el Ejecutivo, entre ellos mismos se están pisando los talones. Han salido entrevistas al ministro donde le hacen pisar el palito a decir una cosa y resulta que ese tema en vez de querer sacar una declaratoria de emergencia, quieren sacar una resolución ministerial donde se reestructura Atu y Sutran, ahí viene la crítica desde afuera”, añadió.

Respecto a si las protestas continuarán, el dirigente de transporte multimodal sostuvo que se sienten “engañados”. “Ayer los dirigentes a nivel nacional pidieron paralizar. Hemos tratado de convencerlos esperar hasta hoy día, pero ya la gente está decepcionada. La verdad que nos hemos sentido engañados porque con la presencia de dos ministros nos hicieron un compromiso de varias cosas que ya iban a salir y ayer a las finales no había nada”.

VIDEO RECOMENDADO

Manifestantes realizaron saqueos y daños a la propiedad pública y privada, durante la marcha convocada para protestar contra la inamovilidad decretada por el gobierno.