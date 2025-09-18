Los casos de estafas relacionadas con la compra de terrenos e inmuebles se han reducido en un 30 %, como resultado de las denuncias realizadas por las familias afectadas y la colaboración activa entre las autoridades, la Policía Nacional y el sector inmobiliario formal.

“El objetivo siempre ha sido que las familias peruanas puedan tener una casa propia. Esta inmobiliaria la fundó mi madre, junto con la Fundación “Uniendo Corazones”. Hoy continuamos con ese legado, y gracias al trabajo coordinado con la sociedad civil, la Policía y empresarios comprometidos, las estafas se han reducido notablemente”, señaló Percy Rojas, gerente general de la inmobiliaria & Constructora Percy Rojas, que desde hace más de 15 años trabaja en Lima Norte ofreciendo terrenos y viviendas a costo social, garantizando la legalidad y transparencia en cada operación.

1,500 viviendas entregadas y más por venir

Hasta la fecha, la empresa ha entregado más de 1,500 viviendas a familias jóvenes en Carabayllo, además de unas 75 fábricas de entre 1,000 y 1,500 m². Uno de sus proyectos más importantes es la Residencial Valle Nuevo, el desarrollo habitacional más grande de Carabayllo.

“Nuestro compromiso no termina con la venta. Acompañamos a las familias hasta que pagan la última letra, formalizamos el bien, lo registramos en Registros Públicos y garantizamos una transferencia segura”, agregó Rojas.

Como parte de su política de inclusión social, la empresa ofrece facilidades únicas: con solo presentar el DNI y una cuota inicial de S/ 400, los interesados pueden acceder a una vivienda o lote de terreno.

Celebran 10 años de compromiso social

Con motivo de su 10º aniversario, Percy Rojas invitó a sus socios, clientes y familias beneficiadas a participar en las celebraciones que se realizarán los días 20 y 21 de septiembre en el local principal de la inmobiliaria, ubicado en Carabayllo parte baja, kilómetro 22.5.

“Este aniversario es una fiesta de todos los que creemos que tener casa propia no debe ser un sueño inalcanzable, sino una realidad posible”, finalizó Rojas.