Casi todos hemos pasado por algún trámite que implique al Documento Nacional de Identidad (DNI), ya sea por pérdida o robo (duplicado), y también por renovación o vencimiento. Sin embargo, ¿qué diferencias existen en estos casos y cómo debo tramitar en cada uno?

El DNI es el documento que todo ciudadano peruano debe tener obligatoriamente. Es necesario para acceder a todos los servicios y beneficios del Estado.

Además, es importante que siempre portes el DNI y denuncies su pérdida o robo ya que cualquier acto ilegal que se haga con este, será tu responsabilidad.

Duplicado de DNI (pérdida o robo)

En caso de que pierdas tu DNI, te lo roben o esté en muy mal estado, deberás pedir un duplicado.

Si la solicitud es por robo, es mejor hacer la denuncia en la Comisaría del distrito donde éste ocurrió o hacerla online en la web Denuncia Virtual por Pérdida de Documento de la PNP.

Esto es importante para evitar que otras personas o los delincuentes puedan usar tu DNI, pero no es un requisito para el trámite.

Si no has actualizado tu estado civil de Soltero (a) a Casado (a) en Reniec, no podrás solicitar el duplicado de tu DNI.

Costo

El pago por emisión del duplicado es de S/ 21.00. Puedes pagar online mediante págalo.pe (acepta todas las tarjetas) o ir a cualquier oficina del Banco de la Nación, Agente Multired o Multired Virtual antes de hacer el trámite.

También, puedes pagar en el Banco de Crédito (BCP) con un costo adicional de S/ 3.40 (salvo vía web o en sus agentes).

Recuerda imprimir y guardar la constancia para recoger tu DNI. El tiempo aproximado de recojo es de 48 horas (puede variar en algunas provincias).

Mientras tanto, puedes ver el estado de tu trámite o esperar el correo de confirmación para recoger el documento.

Renovación de DNI (vencimiento)

Es el proceso por el que pides un nuevo DNI cuando está cercano a vencer o ya caducó. Si el tuyo está por vencer en menos de 60 días o ya venció, debes solicitar una renovación.

Según sea tu caso, el proceso y costo por el trámite varía:

Si eres adulto

Puedes solicitar la renovación de tu DNI antes de que caduque, 60 días previos antes de la fecha señalada en el documento. El DNI tiene un periodo de vigencia de 8 años a partir de la fecha de emisión.

Puedes aprovechar para solicitar la modificación de alguno de tus datos: domicilio, estado civil, grado de instrucción, donación de órganos o firma.

Si tienes alguna discapacidad, la emisión de tu DNI es gratis. Aquellos que se emitan para personas a partir de los 60 años no caducarán.

Si estás en una provincia distinta a la que figura en tu DNI, puedes hacer el trámite en una oficina de esa ciudad. Para trámites en el extranjero, debes hacer este trámite en el consulado peruano del lugar donde residas.

Toma en cuenta que para renovar DNI azul, debes ser mayor que 17 años; mientras que, para renovar tu DNI-e, debes ser mayor de 18 años.

Requisitos: Foto personal actual en tamaño pasaporte, no porosa, sin marco, de frente, sin lentes, a color con fondo blanco, sin retoques, sin sonreír, con el rostro y las orejas descubiertas y sin prendas en la cabeza, salvo religiosas.

Si la Oficina de Atención cuenta con registro digital del trámite (Captura en Vivo) se te hará una toma gratuita de la foto.

Datos

- Para hacer este trámite en línea, debes tener acceso a un smartphone con sistema operativo Android o iOS y pc con navegador Google Chrome, y tener instalado el aplicativo DNI Biofacial que puedes descargar desde la PlayStore o de la app store

- Realiza el pago de la tasa (S/ 30.00 para DNI azul (código 02121) o S/ 41.00 para DNIe) (código 00521) en las agencias del Banco de la Nación o a través de págalo.pe.

Si eres menor de edad.

Para renovar el DNI de una persona menor de edad, debe estar presente y en compañía de su declarante, quien puede ser su padre, madre o tutor(a) responsable.

Puedes solicitar esta renovación presencialmente, en Oficinas registrales de Reniec, o centros MAC Lima Norte, MAC Lima Este, MAC Callao, MAC Ventanilla y MAC Piura, previa cita.

Requisitos: Foto personal y actual de el/la menor: tamaño pasaporte, no porosa, sin marco, de frente, sin lentes, a color con fondo blanco, sin retoques, sin sonreír, con el rostro y las orejas descubiertas, sin prendas en la cabeza (salvo religiosas) y un documento que acredite tu relación con el/la menor.

Datos

- Primero deberás abonar por internet o presencialmente S/ 16.00 en alguno de los siguientes sitios:

Págalo.pe: disponible online con tarjeta de crédito o débito (VISA o Mastercard). Banco de la Nación o Multired: dirígete a la oficina o agente más cercano. Banco de Crédito (BCP): si lo haces por esta vía, debes pagar un costo adicional de S/ 3.40 por comisión bancaria o sin comisión, si cancelas en un agente. Oficinas Registrales de Reniec: algunas oficinas cuentan con sistema POS para que puedas pagar con tu tarjeta de crédito o débito Visa. No se permite pagos en efectivo.

- Acercarse a recogerlo

Dirígete con el o la menor de edad a una de las Oficinas registrales de Reniec o, previa cita, a los centros MAC Lima Norte, MAC Lima Este, MAC Callao, MAC Ventanilla y MAC Piura.

Identifícate con tu DNI en calidad de declarante. Muestra el documento que acredite tu relación con el o la menor, si no eres su padre o madre. Presenta el voucher de pago por derecho a renovación de DNI y los requisitos.

En seguida, recibirás una constancia para recogerlo en la fecha que te lo indiquen. Para darle seguimiento a tu solicitud, consulta el estado de tu trámite.

El tiempo de entrega es de 10 a 12 días hábiles en Lima, y de 12 a 15 días hábiles, en provincias

Modificación de datos

Cabe recalcar que este documento tiene una fecha de caducidad de 8 años a partir de su fecha de emisión. Si eres mayor de edad, podrás cambiar tu DNI azul por DNI electrónico. Una vez obtienes esta versión del documento de identidad, no podrás volver al formato anterior.

Al renovar tu DNI, puedes aprovechar para solicitar la modificación de algunos datos. Entre la información que puedes cambiar, está:

Tu domicilio

Estado civil

Donación de órganos

Fotografía

Grado de instrucción

Si tienes alguna discapacidad, la emisión de tu DNI es gratuita. Aquellos que se emitan para personas a partir de los 60 años no caducarán.

Revisa el proceso para la renovación del DNI para mayores de edad o menores de edad. Ten presente que, incluso si tu DNI está vencido, puedes realizar trámites administrativos, según el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1246.

