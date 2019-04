Doctora salva la vida a delincuente que acababa de asaltarla

El último viernes al promediar las dos de la tarde, Cecilia Ramos fue víctima de un asalto en la puerta de su casa en San Miguel de Tucumán, Argentina.

Dos delincuentes conocidos como 'motochoros' le robaron la cartera y escparon a toda velocidad. Sin embargo, la mujer escuchó el sonido de un accidente.

Salió de su casa y se encontró con la siguiente escena. Un patrullero de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional Capital los había interceptado y la motocileta volcó. Uno estaba siendo capturado y el otro ratero herido en el suelo.

Cecilia Ramos no se lo pensó dos veces, médico de profesión ayudó al que necesitaba de una urgente intervención. Luego fue llevado al Hospital Centro de Salud.

"Yo soy católica y creo en las segundas oportunidades, no soy quién para juzgar", explicó su accionar ante la prensa la médica.

"Yo no sé si un médico no lo haría, a no ser que esté golpeado, agredido", reflexionó, pero que tampoco "creo ser la excepción en esto, para eso nos han formado, para ayudar al que está desvalido", agregó la agraviada.

Aunque mucha gente se había amontonado en el lugar insultando a los ladrones, la mujer quedó callada y atendiendo al paciente. Relató también, que la hermana del motochoro llegó al lugar y también recibió agresión verbal.

Cecilia Ramos no denunció al ladrón porque lo amenazó con un "yo sé donde vive", poco antes que la ambulancia lo llevara al hospital.

