Dos menores de 12 y 16 años están desaparecidas desde la tarde del lunes 14 de febrero. Ellas acudieron a Lince para recibir un curso de cosmetología, sin embargo, nunca volvieron a casa.

Se tratan de Michel Ivaini Fontana, de 12 años, y Génesis Álvarez, de 16 años. Según detallaron sus madres a Buenos Días Perú, ambas salieron a las 3 p.m. del lunes con dirección a la Av. Arequipa. Ellas creen que las adolescentes fueron captadas por mafias de explotación sexual.

“Lo que pasa es que a mi hija siempre le ha llamado la atención las cosas de cosmética. Me dijo que quería hacer un curso de belleza. Le di la plata. Yo hablé con la señora del curso que estaba a media cuadra de la casa. Yo le doy la plata confiada creyendo que ella iba para allá, donde la señora. Resulta y acontece que ella contactó una página por Facebook y le pidió a Michel que la acompañara”, detalló Mayve Álvarez, madre de Génesis.

MENORES LLEVAN CUATRO DÍAS DESAPARECIDAS

Génesis le dijo a un familiar que iría a Lince junto a su amiga, para ello abordaron el Metropolitano. Fue a las 6 p.m. que Mayve Álvarez llegó del trabajo y se dio con la sorpresa que su hija aún no había retornado a casa, por lo que la llamó, sin embargo, la menor nunca atendió su celular. “La llamé, pero no contestaba. Le mandé un mensaje y no lo había leído, cosa que me parece raro”.

Fue su familiar quien le dijo que la adolescente había ido a Lince. Sin embargo, tras no tener noticias de ninguna de las menores luego de varias horas, ambas madres denunciaron el hecho ante la Policía, con quienes acudieron al local donde iban a ir las adolescentes.

“Fuimos, pero estaba cerrado. El Policía que estaba a cargo fue al siguiente día y nos comunica que el señor (dueño del local) estaba todo legal, que vio las cámaras y que las niñas nunca llegaron”, comentó Miriam Rivera, madre de Michel Ivani.

En esa línea, ellas piden que se revisen las cámaras de la estación Fernando Terán hasta la estación Canadá del Metropolitano. De esta manera buscan establecer si las adolescentes bajaron antes de tiempo o si realmente llegaron a su destino.

Para cualquier información sobre las menores pueden llamar a los siguientes números: 961800835 / 971771023. Genesis iba con una camisa roja floreada, un jean tiro alto y botas Nike negro, mientras que Michel vestía un polo negro, short jean y zapatillas beige.

