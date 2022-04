Dos menores de edad están desaparecidas desde el viernes 22 de abril. Ellas fueron vistas por última vez saliendo de su colegio Raúl Porras Barrenechea, en el distrito de Carabayllo.

Según detalló Catalina Tuyume a Latina, su hermana Xiomara Tuyume, le reveló que se fue a provincia a trabajar junto a su amiga Isamar. “Si (estaría junto a su amiga) porque siempre dice: ‘estamos aquí las dos y Isamara está ocupada o yo estoy trabajando’. Nos dicen cosas así y nada más”.

A través de un audio, la escolar le dijo a su hermana que comenzaría a enviarle dinero a su familia y le pidió que dejaran de buscarla. “Estoy en provincia. Estoy ayudando a una señora en su restaurante. Ya yo cualquier cosa voy a mandar plata o comunicarme con ustedes. Le dices a mi mamá que he hablado contigo y que ya no me estén buscando por favor”, se oye.

Niñas desaparecen tras salir de colegio

Al no saber su ubicación exacta, Catalina pide ayuda para encontrar a su hermana menor pues teme por su seguridad. “Ella nos dijo que se había ido con Isamar a trabajar a la selva. Mi hermana no sale mucho de casa entonces la han podido engañar muy fácilmente para llevarla”.

En tanto, la familia de Isamar reveló que ella también se comunicó con ellos y les dio la misma versión. “Solamente dice que está bien, que está tranquila, que no se preocupe la familia, pero no sabemos en dónde está”, sostuvo su madre.

Por último, la hermana de Catalina le pidió entre sollozos que regrese a su hogar. “Vuelve a la casa por favor hermana y si ustedes lo tienen a mi hermana solo entréguemela. No le hagan daño”.

