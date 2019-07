​Eclipse solar: ¿qué tipo de lentes se debe usar? │FOTO

El geólogo Patricio Valderrama habló, vías redes sociales, sobre el eclipse solar que mañana se verá en la zona sur del Perú.

Respecto a la protección que los expectadores deben usar el día de mañana durante el eclipse solar, el especialista señaló que se tratan de unos lentes con norma ISO 12312-2.

(FOTO) Estos son los lentes con norma ISO 12312-2.

Además, también recomendó los vidrios de soldador de seguridad pero los que tengan nivel 14, los cuales están menos de 5 soles en cualquier ferretería.

Patricio Valderrama señala que está prohibido que se use lentes de sol, ni placas radiográficas, ni mucho menos con vidrios ahumados.

"Por favor, solo se puede ver el eclipse con lentes especiales, no son lentes de sol, no con placas radiográficas ni vidrios ahumados, solo lentes con norma ISO 12312-2. Los vidrios de soldador de seguridad nivel 14 están menos de 5 soles en cualquier ferretería. Atención Arequipa, Puno, Cusco, Tacna! No pierdan la oportunidad!", señaló.

El experto también 'le dio con palo' a las autoridades que no han previsto la compra de implementos para este fenómeno.

"Me sorprende lo poco que el gobierno peruano se ha involucrado en el Eclipse de Sol, se verá básicamente en la mitad sur y en ciudades muy importantes. Una pena, se pierde una gran oportunidad", refirió.