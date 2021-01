Dilna Ramírez Pérez, madre de Jackelin Rosales Ramírez -la fiscalizadora de tránsito que fue atropellada por una combi el pasado 9 de enero en la Vía de Evitamiento- cuestionó que el Ministerio Público dejó en libertad a José Alberto Bermúdez Gonzales. Este chofer arrolló a la trabajadora de la ATU y luego intentó darse a la fuga en El Agustino.

En declaraciones a Exitosa, la madre de familia rechazó la decisión del fiscal Freddy Sueldo Quiñones que dispuso la libertad del coductor. Comentó que a familia y compañeros de Jackelin temían que el sujeto sea liberado y por ello, pidió apoyo para que el hecho no quede impune. Ella aseguró que no ha sido notificada de la decisión de la fiscalía hasta el momento, por lo que pidió apoyo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

“Ayúdenme por favor, mi hija está postrada en una cama con fisuras en la costilla. Le pido a la ministra de la Mujer que venga a hacer su trabajo porque no es justo que lo dejen en libertad a ese delincuente asesino. A mí no me han notificado ni informado sobre el lugar donde lo iban a trasladar”, señaló Dilna Ramírez.

La progenitora indicó que el estado de salud de su hija es muy delicado. Indicó que este chofer también usa un segundo nombre que es el Ricardo José Bermúdez Gonzales. La fiscalizadora Jackelin Rosales Ramírez de 25 años se encuentra en observación y tiene fisuras en la parte derecha del cuerpo que le han afectado la pierna, las costillas, el hombro y el hueso parietal del cráneo. Tiene una hinchazón en el rostro que le ha hecho que disminuya su capacidad de visión.

El MIMP, a través de sus redes sociales, informó que el servicio de Atención Urgente se encuentra con la madre de la trabajadora de la ATU, para brindar atención psicológica y social en favor de la agraviada. Adelantó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos apoyará con el patrocinio legal.

Piden prisión preventiva

Por su parte, el Ministerio Público informó que hoy se presentó el requerimiento de prisión preventiva contra chofer. A través de su cuenta de Twitter, la institución explicó que ocurrieron “problemas técnicos que frustraron ayer la presentación del requerimiento de prisión preventiva contra Alberto José Bermúdez Gonzáles”.

El fiscal Freddy Sueldo Quiñónez indicó que se está a la espera que el Poder Judicial convoque a la audiencia para que resuelva pedido de prisión preventiva contra el chofer.

El caso

El atropello a la trabajadora de la ATU ocurrió durante un operativo de fiscalización contra el transporte informal realizado la mañana del último sábado. Diversos medios de comunicación mostraron las imágenes de la persecución donde se corrobora que la combi eludió en varias oportunidades a los autos de la policía haciendo maniobras temerarias y comprometiendo la seguridad de las demás personas.

