En octubre del año pasado, los alumnos de la Institución Educativa San Cristóbal, ubicado en la provincia de Condesuyos (Arequipa), regresaron a sus aulas después de permanecer confinados varios meses en sus viviendas. Fue el primer colegio en el país en volver a las clases presenciales en medio de la pandemia del COVID-19.

Las autoridades educativas permitieron el retorno de los 47 estudiantes del nivel primaria y 33 de secundaria, ya que en el lugar no se había registrado ningún caso de coronavirus.

Uno de los principales motivos de la decisión fue que la zona tiene problemas de conectividad, por lo que no cuentan con la señal de TV Perú, ni emisoras de radio para seguir el programa Aprendo en Casa, del ministerio de Educación. El servicio de internet es costoso y muy restringido.

En este poblado viven 1.500 personas estables y otros 1.000 que vienen por temporadas a trabajar en la minería artesanal del oro. Desde el inicio de la pandemia sus pobladores tomaron medidas extremas para evitar que sean contagiados con el virus. Cerraron el único ingreso al pueblo y no dejaron ingresar a extraños. Los conocidos que llegaban de otros lugares cumplían una cuarentena estrictica de un mes.

Para abastecerse de alimentos formaron un comité que cada 15 días salía en camiones a comprar víveres a las ciudades. Cuando el vehículo regresaba con los alimentos permanecía tres días siendo fumigado antes ingresar al pueblo. Tomaron esas medidas porque el centro poblado no cuenta con agua potable, ni una posta médica, un solo contagiado iba a poner en riesgo a toda la comunidad.

Retorno

Antes del reinicio de clases presenciales realizaron dos campañas de detección del coronavirus. Se tomaron pruebas rápidas a los pobladores y todos salieron negativos.

El director del Colegio San Cristóbal, Adrián Arias Huaco, junto a los dirigentes, implementaron los protocolos sanitarios en la escuela. Instalaron una cabina de desinfección a la entrada del colegio, colocaron pediluvios y lavamanos en las puertas de cada salón. En el patio pusieron señalización de distanciamiento y en cada aula se han acomodado solo cuatro carpetas con cabinas para los estudiantes.

“Hemos trabajado al 50% de capacidad. Un mes, la mitad de los alumnos iba a la escuela y la otra mitad se quedaba en casa habiendo el programa Aprendo en Casa. Al siguiente mes hacíamos el intercambio. En la escuela solo tenemos tres aulas para primaria y cinco para secundaria y era imposible que ingresen todos. Los profesores se hacían las pruebas rápidas cada mes y gracias a esas medidas no hemos tenido casos de contagiados”, contó Arias Huaco.

Si bien el director reconoció que les costó controlar a los niños para que respeten el distanciamiento, limitarlos el aforo al 50% fue una gran ventaja. Culminaron con éxito el año escolar el 22 de diciembre del 2020 y no registraron niños contagiados. Ellos esperaban seguir este año con el mismo plan, pero este podría no ser viable.

Contagios

La gerente de la micro red de Salud Chuquibamba, Rosario Jiménez, confirmó que las condiciones cambiaron en San Cristóbal. Desde enero de este año comenzaron a registar varios casos de coronavirus. Hasta la fecha han identificado 21 contagiados y se ha reportado un fallecido (un varón de 56 años).

“Se confiaron, como todos, por las fiestas de navidad y año nuevo. Además, celebraron el aniversario de San Cristóbal. Festejaron el día del minero, que es el 4 de diciembre. A ello se suma las vacaciones. bajaron la guardia y se contagiaron. Lo importante es que están siendo controlados, las personas infectadas están aisladas, reciben su tratamiento y son monitoreados permanentemente con un personal de salud y vía teléfono. Ellos recién están viviendo su primera ola de contagios”, manifestó a este diario Rosario Jiménez.

El director de la Ugel Condesuyos, Narciso Ramírez, indicó que todavía no se sabe con precisión si este año San Cristobal vuelva a las clases presenciales. Las labores escolares comienzan el 15 de marzo y por lo pronto iniciarán de forma remota. Se espera que en abril las se autorice las labores presenciales en zonas alejadas que no tienen accesos a internet, ni medios de comunicación. No se sabe si San Cristóbal será considerado.

“Estamos esperando las disposiciones del Ministerio de Educación. Acataremos lo que diga el ministro. Tenemos referencia que hay casos de contagiados en San Cristobal. Tenemos que evaluar cuál es la situación. El tema está bastante complicado no solo ahí, sino en todos lugares. Este jueves tengo reunión con los directores para ver si existe la posibilidad de iniciar las labores presenciales en zonas alejadas”, agregó Narciso Ramírez.

