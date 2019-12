Un año más que empezamos a cerrar y, con ello, conocemos las tendencias y videos más populares de YouTube en el Perú este 2019.

Este año, entre los contenidos más vistos en el Perú podemos encontrar programas de TV, deportes y humor, entre otras categorías.

¿Y cuáles fueron los videos más populares entre los peruanos?

A continuación, conoce la lista top 10 general (excluyendo videos musicales) que marcó tendencia en los últimos 12 meses.

1. El valor de la verdad de Pedro Moral, emitido el 30 de marzo del 2019. Actualmente supera las 3.170.860 visualizaciones.

Pedro Moral, el exnovio de Sheyla Rojas, fue el invitado del sábado 30 de marzo de El Valor de la Verdad, programa conducido por el periodista Beto Ortiz. El exnovio de la rubia lloró al presentarse en el polémico programa de Latina y dijo que “quise venir acá porque tenía demonios adentro”.

Moral también contó que entró en depresión, que se desmayó y que lo sedaron durante 11 horas. Sobre Sheyla Rojas, Pedro Moral dijo que la ex chica reality “fue la única mujer que me ha hecho pensar que me quiero casar”.

2. Liverpool - FC Barcelona [4-0] | GOLES | Semifinales (VUELTA) | UEFA Champions League

3. EXPONIENDO INFIELES EN PERÚ EP. 2 | LO ENGAÑA PARA TRAER A SU NOVIO DE VENEZUELA

4. Exponiendo Infieles Ep. 64 | El video más difícil de mi vida

5. ¡GANAMOS! Perú vs Brasil: 1-0 | RESUMEN y GOL de Luis Abram en amistoso internacional

6. Los Vílchez - 02/01/2018 - Cap 1 - 1/5 - Gran Estreno

7. SOY UN ZOMBIE!! - Resident Evil 2 Remake | Fernanfloo

8. Mamás Antes Y Ahora

9. ¿Listo para temblar de miedo con esta niña y su muñeca? | Audiciones 1 | Got Talent España 2019

10. 50 COSAS SOBRE MI - FLAVIA Y PATO

Top 10 de los videos musicales de la plataforma en Perú:

Y los videos musicales no pueden quedarse atrás. Daddy Yankee y su hit “Con calma” dice presente en el ranking como el más popular para los peruanos. El puertorriqueño Anuel AA llegó con fuerza este año a la lista de YouTube Perú posicionando sus temas “Secreto” y “China” en el segundo y tercer lugar de la lista.

Nuestro talento nacional está representado de la mano de Leslie Shaw y Daniela Dancourt, dos cantantes que llegaron al mainstream con sus sencillos "La Faldita "y “Señor mentira”, canciones que ocupan los puestos 6 y 9, respectivamente.

1. Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)

2. Anuel AA, KAROL G - Secreto

3. Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China (Video Oficial)

4. ROSALÍA, J Balvin - Con Altura (Official Video) ft. El Guincho

5. Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny - No Me Conoce (Remix)

6. Leslie Shaw, Mau y Ricky - Faldita (Official Video)

7. Maluma - HP (Official Video)

8. Sebastián Yatra, Reik - Un Año

9. Señor Mentira - Daniela Darcourt (Video Oficial)

10. Soltera Remix - Lunay X Daddy Yankee X Bad Bunny ( Video Oficial )