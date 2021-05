El excanciller de la República, Francisco Tudela, quien forma parte del equipo técnico de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que un eventual triunfo del postulante de Perú Libre, Pedro Castillo, significaría la “destrucción de la democracia” en el país.

En una entrevista concedida con el medio paraguayo La Nación, el también exvicepresidente afirmó que Castillo Terrones representa al “socialismo del siglo XXI”. En esa línea, consideró que la candidata Fujimori defenderá la “libertades” individuales y económicas.

“Castillo representa la destrucción de la democracia representativa peruana, la instalación del socialismo del siglo XXI y la miseria en el Perú. Si usted es consciente de la realidad latinoamericana y sabe que Castillo se enquistará en el poder, destruyendo la alternancia democrática, usted debe votar por Keiko Fujimori para defender la democracia representativa y las libertades individuales y económicas. Si le gusta la opresión, vote por Castillo”, aseveró.

“[Castillo] Es puro socialismo del siglo XXI o bolivarianismo y Pedro Castillo ha expresado en varias oportunidades su cercanía al modelo del MAS (Movimiento al Socialismo) boliviano. No solo los ex senderistas están en su entorno, sino en todo el partido. El Sutep Conare, el sindicato magisterial de donde procede Castillo, también está compuesto por un número importante de ex SL”, agregó.

Además, consideró que el candidato de Perú Libre tiene vínculos con miembros del Movadef y Fudepp “organizaciones que, si bien no son propiamente Sendero Luminoso, sí están integradas por antiguos miembros o simpatizantes de SL”.

“Más aún, hay ex terroristas de SL y el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) entre los congresistas recién electos del partido de Castillo, Perú Libre. Todos estos movimientos piden la excarcelación de los terroristas presos. Además, la zona donde ocurrió el ataque de Vizcatán está dominada por una facción remanente de Sendero Luminoso dedicada al narcotráfico”, puntualizó.

Tudela se sumó al equipo Keiko Fujimori el pasado 18 de mayo, cuando la postulante presentó la ampliación de su equipo técnico. A través de una comunicación vía Zoom, indicó que el compromiso democrático que ha asumido la lideresa del fujimorismo es de unirse “a las democracias del mundo en un mundo abierto y comunicado”.

Este domingo 30 de mayo se llevará a cabo el debate presidencial de segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular). El 6 de junio se realizarán los comicios definitivos para conocer al nuevo mandatario por los próximos cinco años.

