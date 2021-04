Desde el último viernes un panorama diferente se observa en la sede del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), situada en el jirón Cusco del Cercado de Lima, pues no se reportan largas colas de personas para recoger el duplicado de su Documento Nacional de Identidad (DNI), y así poder votar este domingo 11 en las Elecciones Generales 2021.

Tal como se ha repetido en los últimos procesos electorales, ciudadanos esperaron el último momento para obtener una copia de su identificación, pero seguro esta poca cantidad de ciudadanos debe responder a que existe la pandemia del nuevo coronavirus, y a fin de evitar aglomeraciones, algunos han optado por no acudir a esta oficina del Reniec.

En la zona se observa que algunas personas, entre adultos, jóvenes y adultos mayores, acuden a la sede en la Av. Cusco, y son orientados por personal de la institución o de seguridad para que procedan con su trámite para recoger su DNI.

Pocos ciudadanos llegan hasta la sede del Reniec situada en el jirón Cusco. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

No obstante, hay que precisar que este panorama de no reporte de colas no es el mismo en otros puntos de Lima, debido a que ayer 9 de abril sí se registraron colas en otra sede del Reniec, situada en el Cercado de Lima.

Se reportaron largas colas en otras sedes del Reniec en el Cercado de Lima, el último 9 de abril. (Foto: Britanie Arroyo/@photo.gec)

Asimismo, la misma situación se presenta en otras regiones del país como en Madre de Dios, según informó Exitosa. Esta mañana del sábado se reportaron largas filas de personas en la sede del Reniec en Puerto Maldonado.

Doble turno

Vale recordar que el Reniec, informó que entregará duplicados del Documento Nacional de Identidad (DNI) hasta el mismo día de las Elecciones 2021, el 11 de abril de 2021, con la finalidad de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su voto sin ningún inconveniente. Indicó que se entregará solo documentos tramitados hasta el mes de marzo.

“Vamos a trabajar este sábado 10 y domingo 11 de abril, en doble turno, desde las 7.15 hasta las 11.45 de la mañana y luego desde la 1.15 hasta las 5.45 de la tarde. Atenderemos a quienes previamente hayan obtenido una cita para poder recoger su DNI”, detalló Giovana Jessen, Gerente de Registro de Identidad del Reniec para la Agencia Andina.

El Reniec adecuó sus procedimientos de atención; dando prioridad a la emisión de los duplicados de DNI, a fin de que la ciudadanía pueda contar con el documento de identidad para el día de los comicios; toda vez, que la Resolución Jefatural 000175-2020/JNAC/Reniec, ampliaba la validez de los DNI vencidos hasta el 30 de junio y se podrá votar con el DNI vencido.

De esta manera el Reniec, como parte integrante del sistema electoral, toma las medidas que sean necesarias para garantizar que más peruanos ejerzan su derecho al voto.

