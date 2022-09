Una familiar del ciudadano piurano Pedro Jiménez Villarreal -quien descubrió que tenía dos semanas de ‘muerto’ ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) cuando ingresó al portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para ver su local de votación- también figura como fallecida. Se trata de su hermana menor llamada María del Carmen Jiménez Villarreal (51).

Al igual que su hermano mayor, la mujer en diálogo con RPP Noticias, informó que también se percató de su situación cuando quiso saber dónde le tocaba votar este domingo 2 de octubre con motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

“Estaba haciendo unos trámites para ver dónde me toca votar y salgo con la sorpresa de que estoy muerta al igual que mi hermano. Que nos apoyen con este problema porque sino cómo voy a votar”, relató la señora María del Carmen desde su vivienda, situada en el distrito de Miguel Checa.

De acuerdo con el registro del Reniec, María del Carmen falleció el viernes 16 de setiembre del presente año, cuatro días después de que su hermano Pedro fuera registrado como fallecido.

Hermana de hombre que descubrió que tenía dos semanas de ‘muerto’ también figura como fallecida en Piura.

La ciudadana María del Carmen Jiménez Villarreal informó que ayer, jueves 29 de setiembre, acudió a la sede del Reniec para que le den una explicación respecto a su acta de defunción. Su falso deceso ocurrió supuestamente el pasado 14 de setiembre, agregó.

La mujer, indicó, que el Reniec le informó que ya se realizó el trámite de forma virtual y, por el momento, aún no se determina quién fue el médico a cargo de subir el acta.

“Ayer he ido a Reniec y me han dicho que el trámite ha sido virtual; no se puede ver nada [...] Me han dicho que hoy [viernes 30] lleve mi partida de nacimiento y una foto [para hacer la rectificación]. ¡Estoy indignada porque mi hermano y yo sin documentos no podemos hacer nada!”.

María del Carmen Jiménez Villarreal pidió celeridad para resolver su situación tal como se hizo con su hermano debido a que explicó que al figurar como fallecida no puede realizar trámites administrativos ni participar en las Elecciones 2022.

Como se sabe, su hermano Pedro Jiménez Villarreal informó que ya puede participar de los comicios este domingo 2 de octubre luego que obtuviera una resolución de habilitación para figurar como “vivo” en la base de datos del organismo.

