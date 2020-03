El pasado lunes 16 de marzo, la ministra de salud, Elizabeth Hinostroza, anunció que un caso confirmado de coronavirus en el Perú es una mujer embarazada de cuatro meses.

Y aunque se quiere proteger la identidad de la paciente, su esposo llamó a Latina y denunció que la joven no esta recibiendo atención médica pese a que presenta fiebre desde hace algunos días.

Él comentó que el pasado domingo, su esposa ingresó por emergencia al hospital Sabogal del Callao donde le hicieron el hisopado y, finalmente, le confirmaron que sí tenía el covid 19.

“Ese mismo día el Minsa se puso en contacto con nosotros (...) A partir de ese día, que fue domingo, no hemos tenido ninguna visita presencial para que la revisen o un control de temperatura. Me dijeron al día siguiente van a venir y nada; dijeron que el martes (ayer) vendrían y tampoco”, señaló indignado.

Detalló que su esposa sufre de arritmia cardiaca, por lo que pidió atención para ella y el bebé.

“Ella permanece con calentura de 37 grados y no baja (...) presenta síntomas como estornudos y tos. Me preocupa el bebé porque no estamos hablando solo de una persona de riesgo por la gestación, sino por su arritmia cardíaca”.

