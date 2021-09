De acuerdo con el portal My Drivers, el hombre llegó al local de carros con más de 12 sacos de harina llenos de monedas, de distintas denominaciones, para comprar un carro que iba a regalar a su hija.

La señora Cheng, una de las trabajadoras del concesionario explicó, citada por el mismo medio, que el sujeto primero negoció el auto por 51.000 yuanes, es decir un poco más de siete mil dólares, y luego fue que los sorprendió con los ríos de monedas que llevó dentro de los costales.

El trabajo de los empleados fue más arduo aún porque antes de contar el dinero, tuvieron que organizar las monedas, de céntimo en céntimo.

La señora Cheng añadió que ella y otros 20 empleados tardaron más de 3 horas, trabajando sobre el piso, para confirmar que el comprador del carro había llevado la cantidad acordada.

“Ya lo había visto antes en Internet, pero esta vez fue real y me tocó a mí contar monedas hasta que sentí calambres en las manos”, expresó entre risas a My Drivers, haciendo alusión en que en China no es tan descabellado encontrarse con personas que pagan altas sumas de dinero con solo monedas.

El video de los empleados del concesionario se volvió viral rápidamente en las redes sociales chinas, donde cientos de internautas elogiaron la paciencia y concentración de los trabajadores para contar las monedas, mientras que otros se sorprendieron con el descaro del hombre de pagar con varias monedas.