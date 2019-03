Empresa de Hiro Fujimori invirtió en Limasa a pesar de no tener actividad comercial

La empresa FM Capital Partners de autoría de Hiro Fujimori, habría invertido más de 700 mil dólares a Limasa.

El mismo Hiro Fujimori el 23 de agosto del 2018 aseguró que su empresa no tenía movimiento comercial al fiscal Eduardo Cueva.

Sin embargo, en conversación con Canal N, aseguró que ”la empresa se forma exclusivamente para ese caso, para ser accionista de la empresa Limasa”.

(FOTO) Hiro Fujimori

“FM abrió un fondo de inversión y se encontró varias personas que estaban interesadas en invertir”, continuó el hermano de Keiko y Kenji Fujimori.

“Todavía no. Lamentablemente, no hemos tenido la demanda suficiente pero estamos trabajando para hacer que la empresa sea rentable y cumplamos con la expectativa de absolutamente todos”, declaró Hiro Fujimori desde Japón quien aseguró que las inversiones todavía no daban fruto.

Tanto como Limasa, FM Capital Partners es una de las empresas investigadas por fiscalía. Kenji Fujimori también está implicado en el caso y han ordenado el levantamiento de sus secretos bancarios por presunto delito de lavado de activos.

