Empresa internacional en Perú busca a universitario para que sea el gerente general por 13 mil soles

La iniciativa a “CEO for One Month” se da por cuarto año en el Perú y una empresa multinacional busca a un joven para que sea su gerente general. No solo se le darán las responsabilidades del puesto, sino que también tendrá todos los beneficios. Uno de ellos es la paga de 13 mil soles mensuales.

Como el nombre del programa indica, por un mes el universitario trabajará como CEO o gerente general de The Adecco Group bajo la supervisión directa del Director General.

Es requisito indispensable tener el conocimiento de inglés avanzado y es dirigido a recién graduados o universitarios que se encuentren en los últimos ciclos de su carrera.

Desde el 18 de febrero hasta el 16 de abril será la convocatoria para postular para ser generente general por un mes de The Adecco Group que cuenta con más de 32 mil empleados y fundado en Suiza. Los interesados deberán leer la ficha de inscripción y llenarla en la página oficial de “CEO for One Month".

