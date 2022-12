Tras las recientes manifestaciones en el Perú, que generaron caos, violencia y víctimas mortales que perjudican a la población en general, múltiples empresarios nacionales decidieron unir fuerzas para promover la paz en el país y resaltar que son más los peruanos que buscan el diálogo para salir adelante por el bien de sus familias.

Con el hashtag #PorLaPazSomosMás en todas las plataformas virtuales se vienen instando a la población a sumarse a esta iniciativa compartiendo un video en donde se lamenta la situación y crisis que enfrenta el país a causa de las protestas sociales, además se destaca que somos más los peruanos que queremos un Perú que cree en un diálogo sin violencia.

“Con violencia perdemos todos, pierde el bebé que no llegó a tiempo al hospital, pierde la madre del manifestante, la esposa del policía, pierde el bodeguero que no puede salir a trabajar, el taxista que no sale por escapar de las piedras, el escolar que no puede ir al colegio, el campesino que no puede trabajar su tierra”, destaca el vídeo en redes y llama a todos los peruanos a apostar por el diálogo.

“Con violencia las ideas se dejan de escuchar, las soluciones se vuelven lejanas y la distancia entre peruanos dolorosamente se vuelve más grande, por eso si perteneces a esa inmensa mayoría de peruanos que cree en un diálogo sin violencia toma acción y hazte visible compartiendo el hashtag Por la Paz Somos Más”, finaliza el clip que se espera sea compartido por los miles de ciudadanos.

Luego de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) un grupo de empresarios nacionales, como los representantes de Saga Falabella y Acción Comunicativa, decidieron tomar acciones por el bien del país, una de sus primeras iniciativas fue luchar por la reducción de la anemia en los niños, una enfermedad que si no se previene y trata a tiempo, podría limitar la capacidad de aprendizaje, crecimiento y desarrollo.

Ahora, otro de sus objetivos es buscar “La Paz” entre los peruanos para labrar un mejor país por el bien de todos los ciudadanos.