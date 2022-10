La marcha convocada para este miércoles 5 de septiembre por micro y pequeños empresarios de Gamarra con destino al Congreso de la República y al Palacio de Gobierno fue rechazada por seis gremios del emporio comercial.

Edward Raymundo Guzmán, presidente de la Federación Empresarios de Gamarra, señaló a OJO que no asistirán a la marcha porque está motivada por “intereses particulares”.

“Gamarra no está en quiebra. No estamos de acuerdo con esa marcha, menos porque está organizada por gremios que dicen que son de Gamarra, pero ni los conocemos. Los empresarios se recuperaron tras la pandemia. Ellos están buscando que el Estado les de trabajo, pero no están generando empleo en Gamarra”, declaró.

“Los pequeños gremios organizadores de esta protesta los motiva un conflicto de intereses personales con respecto a Compras MYPErú...rechazamos una vez más la utilización política de Gamarra”, se lee en un comunicado emitido por los otros gremios.

A FAVOR

Valeria Mezarina, empresaria de Gamarra y coordinadora de la marcha, señaló a OJO que un grupo de gremios no está a favor de la convocatoria debido a que no son micro y pequeños empresarios como ellos, por lo que no tienen sus mismas necesidades.

“La postura contraria la encabeza el señor Diógenes Alba. El señor Alba no es representante de la microempresa. Nosotros somos microempresarios, somos productores nacionales que hemos sido afectados en la pandemia por el cierre de Gamarra. Nosotros somos inquilinos o pequeños propietarios, no somos dueños de edificios. El señor Alba, como todo el mundo sabe, es un inmobiliario, alquila locales para el comercio”, declaró.

“Vamos a marchar para pedirle al presidente de la república que nos dé créditos baratos, cómodos, porque no podemos tener sobrecostos financieros. Si los tenemos no los podemos pagar porque estamos compitiendo con ropa china y nuestros márgenes de ganancias cada día son menores. Estamos marchado por esto y para que se inyecte dinero a Compras MYPErú”, agregó.