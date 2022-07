A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde el lunes 1, hasta el sábado 6 de agosto, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

Lunes 1

Callao (08:30 a 17:30)

URB. CHACARITAS AV. ARGENTINA CDRAS 3, 4, 5, AV. ALMIRANTE MORA CDRAS 1, 2, 3, AV. HUASCAR CDRAS 1, 2, 3, 9, CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI CDRAS 2, 36, CALLE SEGUNDA CDRAS 2, 3, 4, 5, 7, CALLE SETIMA CDRAS 1, 2, 4, CALLE SEXTA CDRAS 1, 2, 3, 7, MZ 28, CALLE TERCERA CDRAS 6, 7, 8, OVALO FANNING CDRA 1, PASAJE PRIVADO CDRAS 2, 8, MZ A, C.

Ventanilla (10:00 a 14:00)

A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS JR. ALFONSO UGARTE MZ J2, JR. ANDRES AVELINO CACERES MZ I, I1, J1, N2, JR. GUILLERMO BILLINGRTH MZ O, O1, P1, Q, Q1, JR. BUSTAMANTE Y RIVERO MZ P, R, R1, JR. LAS MAGNOLIAS MZ H, H1, L, L1, N, N1, JR. LAS RETAMAS MZ M1, O, O1, JR. LOS MANZANOS MZ L, L1, M1, N1, Ñ1, JR. MANUEL CANDAMO MZ I, I1, J, J1, PASAJE MICALE BASTIDAS MZ R. SAN MIGUEL 08:00 – 17:00 URB. MARANGA CALLE ALFREDO ICAZA CDRA 2, CALLE CARLOS GONZALES CDRAS 1, 4, CALLE CHINCHAYSUYO CDRA 0, CALLE COLLASUYO CDRAS 0, 2, MZ FK, A.H. EX HACIENDA MARANGA CALLE LAS AMERICAS MZ D, E, CALLE MUNAYCENCA CDRA 1, CALLE NECOCHEA CDRA 1, 3, CALLE RENAN ELIAS OLIVERA CDRAS 1, 2, JR. INTISUYO CDRAS 3, 4, JR. VALLADARES CDRA 1, MZ C, C2.

Martes 2

San Martín de Porres (08:00 a 17:00)

URB. MAYORAZGO AV. SAN JOSE MZ A, B, CALLE 1 MZ B, C, E, CALLE A MZ A, E, CALLE B MZ B, C, E.

Comas (08:30 a 17:30)

URB. INDUSTRIAL MOLITALIA AV. SAN BERNARDO CDRA 2, MZ 1L CALLE SAN AURELIO CDRA 2 MZ 1H, 1L, CALLE SAN CARLOS CDRA 63, JR. SAN ANDRES CDRAS 62, 63, MZ A, C.

Callao (09:00 a 15:00)

URB. GRIMANESA CALLE CARBONO CDRAS 2, 43, AGRUPACION POBLACIONAL CECILIA DE LA PEÑA WOLL CALLE CARBONO MZ B, B1.

Miércoles 3

Callao (08:30 a 17:30)

AV. ALMIRANTE GRAU CDRAS 8, 9, AV. MARCO POLO CDRAS 1, 2, AV. SAENZ PEÑA CDRAS 1, 2, 4, 5, 6, 7, MZ C2, CALLE BUENOS AIRESA MZ B9, CALLE COCHRANE CDRAS 1, 2, 5, 6, 7, CALLE COLON CDRAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, JR. ALBERTO SECADA CDRA 2, JR. GUISSE CDRAS 1, 2, 4, JR. SALOMM CDRAS 1, 2, 3, 5, 6.

Rímac (09:30 a 16:30)

A.H. CERRO PALOMARES AV. ALTO PALOMARES CDRA 10, MZ A, URB. PALOMARES AV. ALTO PALOMARES CDRAS 4, MZ A, H, J, K, AV. EL SOL CDRA 4, AV. LORENZO DE ENCALADA CDRA 4, MZ F, AV. TACNA MZ J, CALLE AMANCAES MZ Q, CALLE LAS TORCASAS MZ L, CALLE LOS TORDOS CDRA 10, MZ K, K1, CALLE MIGUEL GRAU CDRA 4, CALLE PALOMARES CDRA 4, MZ 2, I, J, T, U, CALLE ROSITA RIOS CDA 4, PASAJE C, PASAJE D, URB. EL MANZANO AV. ANTON SANCHEZ CDRA 3, MZ B, P.J. SANTA ROSA AV. SANTA ROSA CDRAS 4, 10, MZ B, C, D, E, F, G, J, K, CALLE S/N MZ E, F, J, C, D, K, L, URB. EL MANZANO CALLE 5 CDRAS 4, 5, CALLE EL CORREGIDOR CDRA 3, CALLE OIDORES CDRA 1, CALLE REAL AUDIENCIA CDRAS 4, 5, MZ K,

Jesús María (10:00 a 16:00)

JR. HERMILIO VALDIZAN

San Miguel (10:00 a 12:00)

URB. MARANGA AV. DE LA MARINA CDRAS 31, 32, CALLE MAGALLANES CDRAS 4, 32, PASAJE ANDRES RAZURI CDRA 32

San Miguel (10:00 a 14:00)

URB. MARANGA CALLE MAGALLANES CDRA 4.

San Miguel (11:00 a 15:00)

URB. MARANGA AV. DE LA MARINA CDRAS 30, 31, CALLE AMERICO VESPUCIO CDRAS 3, 30, CALLE HERMANOS CATARI CDRA 2, CALLE MARIO VALDIVIA CDRA 1.

Jueves 4

Cercado de Lima (08:00 a 17:00)

CONJUNTO HABITACIONAL PATIO UNION CALLE ELIZALDE MZ L, JR. HUANCARQUI MZ L, JR. RICARDO TRENEMAN MZ L, PASAJE OCOPAMPA MZ L.

San Miguel (08:00 a 18:00)

AV. BERTOLOTTO CDRAS. S/N, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, AV. CRNEL. FRANCISCO BOLOGNESI CDRA. 4, AV. GRAU CDRA. 1, AV. LA LIBERTAD CDRA. 1, AV. LA PAZ CDRAS. 1, 2, AV. TACNA CDRAS. 4, 5, 9, AV. UNIVERSITARIA CDRAS. 0, 1, 2, JR. CRNEL. FRANCISCO BOLOGNESI CDRAS. 1, 2, 3, JR. GRAU CDRA. 3, JR. INDEPENDENCIA CDRAS. 2, 3, 4, 9, JR. JOSÉ DE SUCRE CDRAS. 2, 3, 4, JR. SIMÓN BOLIVAR CDRAS. 1, 2, 3, CALLE ALFONSO UGARTE CDRAS. S/N, 1, 2, 6, 7, CALLE ARICA CDRAS. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, CALLE FEDERICO GALLESI CDRAS. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, CALLE JOSÉ DE SUCRE CDRA. 1, CALLE LA MAR CDRAS. 2, 3, 4, 8, CALLE MIGUEL GRAU CDRAS. 1, 2, 3, 4, CALLE RAMÓN CASTILLA CDRAS. 1, 2, 7, 8, CALLE SAN MARTÍN CDRA. 1, PSJE. LAS VIOLETAS CDRA. 1, PSJE. LOS CLAVELES CDRA. 1, PSJE. MIGUEL GRAU CDRA. 6, PSJE. NARDOS CDRAS. 1, PSJE. PRIVADO CDRAS. 0, 1, 2, 4, 7, PSJE. ROSAS CDRAS. 1, 2, PSJE. SAN LUIS CDRA. 1, PARQUE PALMERAS CDRAS. S/N, 1.

Puente Piedra (08:30 a 17:00)

JR. ABANCAY CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, JR. APURÍMAC CDRAS. 2, 3, JR. AREQUIPA CDRAS. 1, 2, 3, JR. AYACUCHO CDRAS. 1, 2, 5, 4, 5, 6, 8, JR. CUSCO CDRA. 1, JR. EL CARMEN ALTO CDRAS. 1, 2, 37, JR. HUANCAVELICA CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 32, JR. HUANCAYO CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, JR. HUÁNUCO CDRAS. 1, 2, 31, JR. ICA CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. JOSÉ BALTA CDRAS. 1, 2, 3, 11, JR. LIMA CDRAS. 0, 1, 2, 3, 11, JR. LORETO CDRAS. 1, 3, JR. MADRE DE DIOS CDRAS. 1, 2, 3, JR. MOQUEGUA CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, JR. PACASMAYO CDRAS. 1, 31, JR. PUCALLPA CDRAS. 1, 2, JR. PUNO CDRAS. 1, 2, 6, JR. RECUAY CDRAS. 1, 2, JR. TACNA CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 47, JR. TINGO MARÍA CDRA. 1, JR. TRUJILLO CDRAS. 1, 2, 3, 4, A.H. STA. ROSA MZS. 50, 51, 52, 53, 54, 54A, 55, 56, 56A, 56B, 56C, 56D, 56E, 56F, 56G, 56H, 57, 57A, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64A, 64B, 64D, 64E, 64F, 64G, 64H, 64I, 66, 68, 69, 70, 71, 71A, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79A, 79B, 79C, 79E, 79F, 81, 81A, 81B, 81C, 81D, 82, 82A, 82B, 82C, 83, 83A, 83B, 84, 84A, 85, 86, 89, 89A, 94, 94A, 95, 96, 96A, 96B, 97, 97A, 97B, 98, 99, 100, 101, 101A, 102, 102B, 104, 105, 105A, 106, 107, 108, 109, 109A, 110, 111, 113, A, A1, A98, B, C, D, E, F, G, H, J1, K, L, N, T, U, U1, V, W, W1, X, Y, Z, AGRUP. FAM. VILLA NORTE DE PUENTE PIEDRA MZS. 98, 99, 101, B, D, E, G, H, J, K, L, M, N, O, S, U, V.

San Miguel (09:00 a 18:00)

AV. BERTOLOTTO CDRAS 8, 9, AV. COSTANERA CDRAS 1, 2, AV. LA PAZ CDRA 1, CALLE FEDERICO GALLESI CDRAS 9, CALLE LA MAR CDRAS 1, 8, CALLE RAMON CASTILLA CDRA 1, 8, JR. INDEPENDENCIA CDRA 1, PASAJE PRIVADO CDRA 1, PASAJE SAN LUIS CDRA 1.

Ancón (10:00 a 16:00)

URB. INCA GARCILAZO DE LA VEGA CALLE CIRO ALEGRIA MZ C, L, CALLE JOSE OLAYA CDRA 1, MZ L, CALLE LENGUADOS S/N, CALLE LUIS MONTERO MZ L, CALLE MANUEL SEGURA CDRA 1, CALLE MARIA CABELLO DE CARBONERO MZ E, L, CALLE MARIO VARGAS LLOSA MZ C, L, PASAJE APURIMAC CDRA 1, MZ D, PASAJE UCAYALI MZ L.

Huaral (08:30 a 16:30)

COMUNIDAD CAMPESIA DE LA FLORIDA; COMUNIDAD DE PALLAC; COMUNIDAD DE HUAYOPMAPA UBICADOS EN EL DISTRITO DE ATAVILLOS BAJOS Y COMUNIDAD DE PISCOCOTO, COMUNIDAD DE LA PERLA ALTA Y PERLA BAJA UBICADOS EN EL DISTRITO DE SUMBILCA.

Viernes 5

Independencia (08:00 a 17:00)

URB. NARANJAL AV. LAS ALMENDRAS CDRAS 2, 3, MZ B, L, CALLE LAS ANONAS CDRAS 2, 41, MZ R, CALLE LAS PALTAS CDRA 39M NZ E1M CAKKE KAS TIRIBHAS CDRAS 2, 3, MZ E1, P, U, U1, X, CALLE LOS GUAMBOS CDRA 39, 41, MZ C1, CALLE LOS MARACUYAS CDRA 41, MZ R, JR. LOS MELOCOTONES CDRA 2, MZ S, JR. LAS MORAS CDRA 2, MZ X, JR. NAPO CDRAS 3, 38, 39, MZ C, C1, E1, E, JR. NAPOLES CDRA 1.

San Juan de Lurigancho (08:00 a 17:30)

A.H. 10 DE OCTUBRE AV. DEL MURO CDRAS 1, 2, MZ G2, A1, A2, C, C2, F, F4, G, G2, G3, CALLE 48 MZ F, F4, G, G1, G2, G3, G4, G5, CALLE CRUCE MZ G, G5, G6, G7, CALLE DIEGO DE BARRANCO MZ C, C4, CALLE SEBASTIAN PAGADOR MZ G, G1, G4, G5, G6, G7, JR. CANTO GRANDE MZ A, G, G1, G2, JR. GABRIEL AGUILAR CDRA 3, MZ C4, MZ A, A3, A4, A13, A14, C, C3, C4, JR. GRANDE CDRAS 42, 51, MZ G6, A14, A, A13, C, F, G, A.H. CASA BLANCA AV. DEL MURO MZ A, A1, A2, A.H. SOMOS LIBRES AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA MZ D, A.H. JOSE CARLOS MARIATEGUI AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA MZ G7, G8, A.H. 25 DE NOVIEMBRE MZ A, B, C, D, E, F, G, I, PASAJE 1 MZ A, B, C, PASAJE 7 MZ G, G7, H, A.H. BAYOVAR JR. PARALELO MZ A, A1, A2, A3, A14, C, C2, C3, AGRUPACION MONTE SION DE JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ A, B.

San Martín de Porres (08:30 a 17:30)

COOPERATIVA SAN JUAN SALINAS AV. CANTA CALLAO MZ C, AV. LOS OLIVOS MZ E, CALLE 1 MZ A, C, F, G, J, CALLE 10 MZ L, Ñ, CALLE 12 MZ O, CALLE 2 MZ A, D, E, CALLE 4 MZ E, F, G, H, O, M, N, CALLE MARIA REICHE MZ G, H, I, L, M, N, CALLE 7 MZ L, M, PASAJE 2 MZ O, ASOCIACION VILLA EL AMAUTA AV. LOS OLIVOS CDRA 12 MZ A, CALLE 1 MZ A, B, C, CALLE 2 MZ B, C, E, F, I, CALLE 3 MZ H, I, CALLE 4 MZ A, B, ASOCIACION SEÑOR DE LOS MILAGROS AV. LOS OLIVOS MZ C, J, ASOCIACION OJIHUA AV. LOS OLIVOS MZ C, CALLE 12 MZ O, CALLE 15 MZ C CALLE 16 MZ A, C, ASOCIACION MONTE AZUL AV. LOS OLIVOS MZ D E, F, G.

San Martín de Porres (09:00 a 17:30)

URB. VIRGEN DEL ROSARIO CALLE 1 MZ F, CALLE 2 MZ D, E, CALLE 3 MZ E, CALLE B MZ B, E, G, URB. HORIZONTE II DE NARANJAL CALLE 3 MZ C, L, CALLE 7 MZ N, Ñ, CALLE ISLA BAFFIN MZ B, E, Ñ.

Puente Piedra (10:00 a 16:00)

URB. JARDINES DE COPACABANA CALLE 2 MZ A, B, C, D, G, CALLE 7 MZ G, H, J, CALLE 8 MZ E, F, ASOCIACION CHAVIN DE HUANTAR CALLE 6 MZ B, C, CALLE C MZ A, B, CALLE EL PALMITO MZ B, C, D, ASOCIACION SAN MIGUEL DE COPACABANA CALLE EL OLMO MZ C, E, F, JR. EL ROMERO MZ B, C, D, G, MZ PARCELA 37.

San Juan de Lurigancho (10:30 a 17:30)

A.H. SU SANTIDAD JUAN PABLO II MZ 16, 20, 21, 29, M, 32, 26, A.H. 9 DE FEBRERO MZ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, W, Z, PASAJE 1 MZ 37, ASOCIACION LOS FRUTALES MZ A, B, H, I, J, K.

Sábado 6

Ventanilla (09:00 a 18:00)

A.H. OASIS DE PACHACUTEC AV. 125 DERECHA MZ A, B, C, D, P, N, U, U1, AV. LAS FLORES MZ U, U1, V, W, AV. LAS RETAMAS MZ M, M1, AV. LOS TOPOGRAFOS MZ A, A1, E, E1, F, F1, L, L1, Q, R, S, U, U1, CALLE 2 MZ A1, B, F1, CALLE LAS AMAPOLAS MZ G, H, H1, K, K1, CALLE LAS AZUCENAS MZ S, S1, T, T1, U1, V, CALLE LAS CAMELIAS MZ C, D, Ñ, T, V, W, CALLE LAS MAGNOLIAS MZ I, I1, M1, N1, Ñ, Ñ1, Q, U V, CALLE LAS MARGARITAS MZ A, B, B1, E1, CALLE LAS ORQUIDEAS MZ N, CALLE LAS PETUNIAS MZ C, N, Ñ, R, S, T, W, CALLE LAS ROSAS MZ A, B, P, Q, CALLE LAS VIOLETAS MZ O, P, CALLE LOS CLAVELES MZ E, E1, G1, H, CALLE LOS GERANIOS MZ C, F, F1, K, K1, M, M1, N, Ñ, O, R, X, Y, CALLE LOS GIRASOLES MZ Ñ, O, R, S, T, CALLE LOS GLADIOLOS MZ P, Q, CALLE LOS PENSAMIENTOS MZ D, E, CALLE LOS TULIPANES MZ F, F1, G1, J, L, L1, U, W, PASAJE 2 MZ E1, PASAJE 3 MZ G, G1, H, H1.

