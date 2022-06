A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde hoy, lunes 20, hasta el domingo 26 de junio, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

Lunes 20

Callao (08:30 a 14:00)

AV. REPUBLICA DE PANAMA CDRAS 1, 2, 3, AV. SAENZ PEÑA CDRAS 9, 10, 11, JR. LA PAZ ESQUINA JR. LAZARETO, JR. ANTONIO MIROQUESADA CDRA 13, JR. AYACUCHO CDRA 12, JR. CESAR VALLEJO CDRAS 1, 11, JR. LA PAZ CDRAS 1, 2, 3, JR. LAZARETO CDRAS 11, 12, JR. MONTEZUMA CDRAS 1, 11.

Callao (14:30 a 18:30)

BARRIO FRIGORIFICO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, CALLE CARLOS CONCHA CDRAS 1, 4, MZ A, B, C, D, E, F, G, H,

San Martín de Porres (09:00 a 16:00)

URB. PERU AV. 27 DE NOVIEMBRE CDRAS 4, 33, 34, AV. PERU CDRAS 32, 33, 34, 35, JR. ANDAHUAYLAS CDRAS 4, 32, 33, JR. CHACHAPOYAS CDRAS 4, 34, JR. HUANUCO CDRA 4, 34, JR. JUNIN CDRAS 3, 33, JR. PASCO CDRAS 32, 33, 34, MZ C.

Martes 21

Rímac (08:30 a 13:30)

URB. LEONCIO PRADO AV. GUARDIA REPUBLICANA CDRAS 2, 3, MZ C, D, LL1, CALLE A CDRA 3, MZ LL, LL1, M, N1, JR. LEONCIO PRADO MZ D1, C1, CH, E, E1, PASAJE 12 MZ E, E1, F, F1, C1, PASAJE 13 MZ G1, PASAJE 15 MZ M, M1, N1, PASAJE 18 MZ H1, M1, O, PASAJE B MZ D, D1, N1, PASAJE C CDRA 3, MZ A, CH, CH1, D, D1, G, G1, L, L1, LL, LL1, Ñ, PASAJE E MZ C, C1, H, L1, C, C1, CH, CH1, G, H, H1, L, L1, PASAJE PRIVADO MZ A, B, C, D, F, G, N1, F, F1, G, L, N, N1, P.J. HUERTA SANTA ROSA CALLE C. VALLEJOS MZ B, CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA CDRA 3, MZ D, CALLE LA CAPILLA CDRA 3, CALLE LOS TORDOS CDRA 3, MZ D, E, CALLE SANTA ROSA MZ B, D, PASAJE 16 DE DICIEMBRE CDRA 3, MZ C, D, PASAJE CESAR VALLEJO MZ B, C, PASAJE SALAZAR BONDY CDRA 3, MZ D, E. URB. VENTURA JR. TUMBES CDRA 2, MZ A, B, C, D, E,

Ventanilla (08:30 a 17:30)

CALLE ALONSO DE MOLINA MZ. I

Puente Piedra (09:00 a 17:00)

FUNDO HARAS AV. INTEGRACION CDRA 9, MZ C, P.J. LADERAS DE CHILLON 1ERA EXPLANADA AV. INTEGRACIÓN MZ A, A1, A4, B, CALLE 6 MZ A, A2, B, C, CALLE INDUSTRIAL MZ A, A1, A2, B, ASOC. VIVIENDA VILLA ELVIRA AV. INTEGRACION MZ E, F, PASAJE 2 MZ C, D, PASAJE 4 MZ D, E.

Puente Piedra (09:00 a 17:00)

P.J. LADERAS DE CHILLON 1ERA EXPLANADA AV. INTEGRACIÓN CDRA 2 MZ A, A1, I, CALLE LOS ARTESANOS MZ A, A1, CALLE LOS CONSTRUCTORES MZ A, A1, PASAJE LOS ALISOS MZ A, A1.

Carabayllo (09:30 a 17:30)

URB. RESIDENCIAL LUCYANA DE CARABAYLLO CALLE 15 MZ F2, J2, K, K1, U, CALLE 16 CDRA 1, MZ L, L1, Z, CALLE 17 MZ L1, CALLE 20 MZ D1, E, E2, G2, CALLE CAPITAN LEONARDO ALVARIÑO CDRA 1, MZ J, J2, U, CALLE MAYOR BALTAZAR MONTOYA MZ J, J2, CALLE GUSTAVO CORNEJO CDRA 1, MZ U, F2, Z, JR. CAPITAN QUIÑONES GONZALES MZ A, D, D2, E, E2, G2, Z, JR. CARLOS MARTINEZ DE PINILLOS MZ D1, F2, JR. CONTISUYO MZ D1, JR. JAVIER HERAUD MZ D.

Callao (10:00 a 16:00)

AV. ALMIRANTE GRAU CDRAS 12, 13, AV. SAENZ PEÑA CDRAS 1, 9, CALLE COLON CDRAS 9, 10, JR. ARICA CDRA 2 JR. VIGIL CDRAS 1, 2, 9.

San Miguel (10:30 a 15:30)

URB. PABLO VI CALLE AMALIA PUGA DE LOZADA CDRAS 1, 2, MZ M, JR. INDEPENDENCIA CDRA 7, URB. PANDO CALLE HERMELINDA CARRERA CDRA 6, MZ D, D1, CALLE JOSEFINA SANCHEZ CDRA 1, MZ K, CALLE MARIA ALVARADO CDRA 1, CALLE MARIA TRINIDAD ENRIQUEZ CDRA 1, MZ D, E, E1, CALLE PEDRO BENVENUTTO CDRA 1, CALLE PETRONILA ALVAREZ CDRA 1, MZ L, JR. INDEPENDENCIA CDRAS 6, 7, MZ E, M, M11, PROLONGACION AYACUCHO CDRAS 1, 8, 9.

Miércoles 22

Magdalena del Mar (09:30 a 15:00)

URB. PRIMAVERA AV. MANUEL GONZALES PRADA CDRAS 6, 7, 8, JR. DANIEL ALCIDES CARRION CDRAS 7, 8, JR. DANIEL HERNANDEZ CDRAS 3, 8, JR. TOMAS RAMSEY CDRAS 2, 3, 7, PARQUE FRANCISCO GRAÑA CDRAS 2, 3,

Puente Piedra (09:30 a 17:30)

ASOC. LAS FRESAS AV. B MZ V, CALLE 2 MZ A, B, W, X, CALLE 4 MZ T, U, V, Z, CALLE 5 MZ C, X, Y, CALLE LAS BEGONIAS MZ U, CALLE LAS FRESAS MZ C, CALLE PARACAS MZ Z.

San Martín de Porres (09:00 a 17:00)

URB. LOS JARDINES AV. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CDRAS 3, 4, 5, 11, MZ B, C1, E, E1, CALLE LAS PASIONARIAS CDRA 11, CALLE LAS VIOLETAS CDRA 11, MZ A1, CALLE ZARZAMORAS CDRA 11, MZ A, A1, JR. LAS ENCINAS CDRAS 3, 4, 5, MZ H, I, L, Z, JR. LOS CANELOS CDRAS 3, 5, 11, MZ E1, O, JR. LOS ESPINOS CDRAS 3, 11, JR. LOS TAMARINDOS CDRA 3, MZ Z, JR. SAN JUAN BAUTISTA CDRAS 2, 3, 22, MZ A, A20, VIA EXPRESA LINEA AMARILLA MZ A, URB. PALAO CALLE FEDERICO WENZARA CDRA 10, MZ A, CALLE GERARDO AYARZA CDRAS 2, 10, MZ A, A20, CALLE ALHELIES CDRAS 2, 3, 10, 11, MZ A, C, C1.

Jueves 23

San Juan de Lurigancho (08:00 a 17:30)

JR. AKAPANA CDRAS. 5, 12, 13, JR. CONDORHUASI CDRA. 24, JR. COTOSH CDRAS. 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, JR. CURAYACU CDRAS. 6, 7, 8, 9, 15, JR. KALASASAYA CDRAS. 5, 12, 13, JR. KILLKE CDRAS. 3, 5, 19, JR. MARKAHUASI CDRAS. 7, 8, 9, JR. PALLKA CDRAS. 5, 12, JR. PUCARÁ CDRAS. 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, JR. PURUCHUCO CDRAS. 4, 5, 7, 8, 9, 10, JR. SILLUSTANI CDRAS. 23, 24, JR. TOCACHO CDRAS. 1, 2, JR. UNGARA CDRAS. 1, 2, JR. YURACYACU CDRAS. 24, 64, AV. LAS LOMAS CDRAS. 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, AV. SANTUARIO CDRAS. 16, 23, 24, CALLE KOKAN CDRAS. S/N, 7, 8, 9, CALLE S/N CDRAS. 6, 8, 9, CALLE SECHÍN CDRAS. S/N, 5 URB. VIPOL MZS. A1, B, B1, E, E1, J, J1, JI, K1, L, L1, M1, N, N1, O, P, P1, Q, Q1, R, URB. MANGOMARCA BAJA MZS. C, C1, D, D1, I, I1, U, URB. MANGOMARCA ALTA MZS. A, B, B1, C, C1, C3, CC, D, D1, D3, F3, I, I1, J1, URB. APTL MZS. A, B3, E, E3, D, D3, F, F3, G, G3, H, H3,

Carabayllo (09:00 a 17:00)

AV. 20A C.P. CASA BLANCA MZ. A

Puente Piedra (09:00 a 17:00)

CALLE 4 CDRAS. 3, 4, 9, CALLE 5 CDRA. 1, AV. PANAMERICANA NORTE CDRAS. S/N, 12, 45, 102, ASOC. LOS NARANJITOS MZ. A, E, F, G, H, L, O, Z, AGRUP. FAM. CERRO SOLEDAD MZ. A, ASOC. SEÑOR DE LA SOLEDAD MZS. A, G, ASOC. EL PORVENIR MZS. B, C, ASOC. HIJOS DE HUARAZ MZ. A, FUNDO TAMBO INGA MZS. A1, B, ASOC. MILAGROSA CRUZ DE MOTUPE MZ. B, ASOC. LA LÍNEA MZ. A, ASOC. LOS NARANJOS MZ. A, ASOC. LOS NARANJITOS MZS. A, B, E, F, G, H, L, O, Z.

Lima (09:30 a 12:30)

PASAJE VICTOR REYNEL CON AV MAQUINARIAS

Viernes 24

Carabayllo (09:00 a 15:00)

A.H. VALLE SAGRADO MZS. A, B, C, D, E, F, L, JR. SAN JOSÉ MZ. A

Sábado 25

San Juan de Lurigancho (09:00 a 16:00)

A.H. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI MZS. A, A1, A2, A3, B, C, C2, C3, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, Ñ, O, Q, S, T, U, V, V5, V5A, V5B, V5D, V5E, V5F, V5G, V5H, V5I, V5J, V5K, V5M, V5O, VH5.

Domingo 26

Rímac (08:30 a 15:00)

JR. CMDTE. SUÁREZ CDRA. 1, JR. ESTEBAN SALMÓN CDRAS. 5, 6, 7, 8, JR. GRAL. PEZET CDRA. 5, JR. MANCO INCA CDRA. 7, JR. MARISCAL CDRAS. 7, 8, JR. TOMÁS MOYA CDRAS. 3, 5, 6, 28, AV. CAQUETÁ CDRAS. 5, 9, 10, 11

