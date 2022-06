A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde el lunes 27 de junio hasta el domingo 3 de julio, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

Lunes 27

San Antonio de Chaclla (08:30 a 17:30)

ANEXO 22 JICAMARCA CALLE CAHUIDE MZ B1, C1, CALLE LAS MARGARITAS MZ BP, CALLE LOS INCAS MZ B1, BQ3, C1, D1, E1, CALLE S/N MZ A1, D1, A, B, C, D, F, G, CALLE SAN JOSE MZ C1, D1.

Martes 28

Puente Piedra (09:00 a 18:00)

ASOC. LOS CLAVELES AV. ARTERIAL CDRAS 2, 11, MZ A PARCELA 20, MZ A4, B, C, D, AV. EL CAPITAN MZ C, AV. LOS ARTESANOS CDRA 12, CALLE 1 MZ A, B, CALLE 2 MZ C, CALLE REAL SINAI MZ A, A1, A4, B, C, ASOC. LAS PERLAS AV. ARTERIAL MZ A1, CALLE S/N MZ A, B, C, PROLONGACION CHIMPU OCLLO MZ A, A1, B, C, ASOC. LOS LIBERTADORES AV. EL CAPITAN CDRA 6, MZ F, SOC. ARBOLEDA AV. EL CAPITAN CDRA 8, MZ G, CALLE GRANADO MZ A, B, B1, C, D, E, F, G, CALLE LOS MANZANOS MZ C, D, CALLE S/N MZ A, B, C, D, ASOC. LAS DELICIAS DEL NORTE AV. EL CAPITAN MZ 19, B, L, M, CALLE GRANADO MZ C, CALLE S/N MZ A, B, ASOC. LOS FRUTALES AV. EL CAPITAN MZ A, C, CALLE S/N MZ A, B, C, ASOC. 22 DE ABRIL AV. EL CAPITAN MZ F, ASOC. LOS ALAMOS AV. EL CAPITAN MZ F, CALLE S/N MZ D, E, F, ASOC. LAS MERCEDES AV. LOS ARTESANOS MZ A, B, CALLE 2 MZ A, B, CALLE PRINCIPAL MZ A, ASOC. LOS PORTALES MZ D, ASOC. LAS FRESAS MZ R, AV. PARAISO MZ A, U, CALLE LAS BEGONIAS MZ S, T, ASOC. SOL DEL NORTE AV. PARAISO MZ A, ASOC. VILLA MARGARITA AV. PARAISO MZ D, CALLE A MZ D, CALLE LAS BEGONIAS MZ A, CALLE LAS MARGARITAS MZ C, D, CALLE LOS CLAVELES MZ A, CALLE LOS ROSALES MZ B, C, CASA HUERTA LOS ROSALES DE GALLINAZO CALLE S/N MZ A, P, L, PASAJE 1 MZ A, A1, D, ASOC. LOS ANGELES CALLE S/N MZ A, B, C, D, E, F, G, H.

Carabayllo (09:00 a 17:00)

AV. LECAROS/ AV. LADRILLERA

Ventanilla (10:00 a 15:00)

URB. ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA AV. REVOLUCION CDRA 19, AV. ALFONSO DE LA MOLINA MZ I.

Chancay (08:30 – 17:30)

Clientes: PM0716 (SUM.: 2037145) PAN. NORTE KM84 CHICAUMA SUB- LOTE 2, 71115B (SUM.: 1513689) PAN. NORTE KM84

Jueves 30

Magdalena del Mar (08:00 a 18:00)

AV. BRASIL CDRAS 1, 39, AV. CIRCUITO DE PLAYAS S/N, AV. DEL EJERCITO CDRAS 2, 3, 4, AV. SAENZ PEÑA CON PEDRO DRINOT, BAJADA MARBELLA S/N, CALLE S/N CDRAS 1, 3, 6, 41, JR. ARICA CDRAS 1, 2, 3, JR. DANIEL ALCIDES CARRION CDRA 1, 2, JR. EDUARDO CARRASCO CDRA 1, JR. HIPOLITO UNANUE CDRAS 1, 2, JR. INCLAN CDRA 3, JR. LARCO HERRERA CDRAS 1, 2, 4, 5, 6, JR. MIRAFLORES CDRA 3, JR. MOORE CDRAS 1, 2, 3, JR. RAYMONDI CDRAS 1, 2, 3, 5, 6, JR. ROQUE SAENZ PEÑA CDRAS 1, 2, 3, 4, MALECON GRAU CDRAS 1, 2, 3.

Callao (12:00 a 18:00)

A.H. BOCANEGRA/ AV.QUILCA CON JR. APURIMAC

San Antonio de Chaclla (13:00 a 17:00)

ANEXO 22 JICAMARCA AV. HUAYNA CAPAC MZ AW, B, B1, BI, BJ, BTA

Viernes 1

Callao (08:00 a 17:00)

JIRÓN CIRO ALEGRÍA CDRAS. 1, 3, JR. M. RICARDO PALMA SORIANO CDRAS. 1, 2, 3, 4, URB. AEROPUERTO MZS. A, B, C, F, G, I, J, K, L, M, Z, AV. ELMER FAUCETT CDRAS. 1, 64, AV. JORGE CHÁVEZ CDRAS. 1, 2, 29, AV. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI CDRAS. 1, 2, CALLE GRAL. FELIPE SALAVERRY CDRA. 1, CALLE STA. ROSA CDRA. 1,

San Antonio de Chaclla (08:30 a 16:30)

ASOC. CRNEL. FRANCISCO BOLOGNESI MZS. BY, BY1, BY2, BY2A, BY19, BY22, BZ, BZ4, BZ5, BZ6, BZ7, CB, CC, OY, T2.

Ancón (08:30 a 17:30)

MALECÓN MIRAMAR, PANAMERICANA NORTE PEAJE SERPENTÍN, NORVIAL, PLAYA LAS CONCHITAS, ASOC. SAN FRANCISCO DEL NORTE MZ. A

Ventanilla/Santa Rosa (09:00 a 18:00)

ASOC. PROFAM MZS. 51, A, A2, A16, A18, A19, A20, A21, B, B17, B18, C, C2, C6, C9, D, D2, D6, D8, D14, D15, D16, E, E6, F, F8, F9, F10, F21, G, G4, G6, G7, G8, G9, G11, G12, G14, H, H6, H10, H12, I, J, J7, J9, J10, J11, J15, J21, J23, J31, J32, K, K9, L, M, M1, O, P, Q, R, R2, S, T, T11, U, U2, V, V5, V7, V13, V18, V19, W, X, X2, Y, Y2, Z, ASOC. DE VIV. AMP. HIJOS DE PROFAM PERÚ MZS. A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, K1, M, N, Ñ, O, P, A.H. LEANDRA ORTEGA CALLE S/N, A.H. BUENOS AIRES MZS. A, A1, A3, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, G, I, J, K, L, M, M1, N, O, O1.

Carabayllo (09:30 a 17:30)

URB. SANTO DOMINGO MZS. 13, 13A, A, A1, B1, CC, D1, E1, F, F1, H, HI, H1, I, I1, J1, L, M, Ñ, O, P, Q, T, U, V, W, X.

Ancón (10:00 a 18:00)

A.H. LAS ESTERAS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Z, COOP. VIRGEN DEL ROSARIO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, AV. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI CDRA. 5, URB. SAN MARTÍN SAN JOSÉ MZ. M

Ventanilla (11:00 a 12:30)

URB. SATÉLITE MZS. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 667, V, V65, V74, Z, URB. LOS PRÓCERES MZS. B, C, D, E, P, CALLE JOSÉ DE LA RIVA AGÜERO CDRAS. 1, 3, A.H. JUAN PABLO II MZ. 99

Puente Piedra (13:30 a 15:00)

AV. PANAMERICANA NORTE CDRAS. 1, 4, 5, 6, 7, 11, CALLE HIGUERAS CDRA. 1, CALLE LAS ROSAS CDRA. 1, CALLE RODRÍGUEZ SARMIENTO CDRAS. 1, 2, 3, 11, JR. M. RICARDO PALMA SORIANO CDRA. 4, C.P. CERCADO DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, ASOC. EL PORVENIR LA GRAMA MZ. A, ASOC. LA CAMPIÑA MZS. A, X.

Barranca (11:00 a 17:00)

ANTIGUA PAN. NORTE CALLES: CALLAO – LAS FLORES – TUPAC AMARU – VIRGEN DE LAS MERCEDES, UBICADO EN EL DISTRITO DE SUPE.

Sábado 2

Ventanilla (08:30 a 17:30)

A.H. VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE MZS. A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z1.

Magdalena del Mar (08:30 a 16:00)

AVENIDA JUAN DE ALIAGA CDRA. 4 (INMOBILIARIA NOJA SAC)

San Martín de Porres (09:00 a 17:00)

URB. BRISAS DE STA. ROSA MZS. A, B, D, E, F, URB. SAN REMO MZ. A, ASOC. FILADELFIA MZ. L

Carabayllo (09:00 a 17:00)

URB. STA. INÉS MZS. A, B, C, D, L, M, N, N1, Ñ, O, URB. LOS JAZMINES MZ. A, B, C, D, L, M, N, N1, Ñ, O

Puente Piedra (09:00 a 18:00)

C.P. ZAPALLAL MZS. B, C, C2, E, I1, M, M4, S, S1, JR. EL ZAPALLAL CDRA. 5, CALLE JOSÉ DÁVILA CDRAS. 0, 1, CALLE

Domingo 3

Callao (8:00 a 15:00)

AV. NESTOR GAMBETTA CARRETERA VENTANILLA KM 8.5

