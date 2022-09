A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde el lunes 5 hasta el sábado 10 de setiembre, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

Lunes 5

San Miguel (10:00 a 16:00)

URB. MARANGA AV. CHICAMA CDRA 1, AV. LA LIBERTAD CDRAS 25, 26, 29, MZ C, AV. LOS INSURGENTES CDRAS 1, 2, 3, MZ A, CALLE ABRAHAM VALDELOMAR CDRA 1, MZ B, CALLE ALEJANDRO PERALTA CDRAS 1, 2, CALLE AMARILIS CDRA 1, CALLE ATAHUALPA CDRA 1, CALLE CARLOS A. SALAVERRY CDRAS 1, 2, 5, CALLE CARLOS GONZALES CDRA 1, CALLE CESAR VALLEJO CDRAS 1, 2, MZ A, CALLE CHIQUITOY CDRA 29, MZ B, C, CALLE CHONGOYAPE CDRA 2, MZ 1, A, B, L, CALLE JAVIER HERAUD CDRAS 1, 2, CALLE LAREDO CDRA 1, MZ B, CALLE LOS CANAMELARES CDRA 1, CALLE MANCO II CDRA 9, MZ B, CALLE MANUEL GONZALES PRADA CDRAS 1, 2, 5, CALLE PARRA DEL RIEGO CDRAS 1, 2, CALLE PATAPA CDRAS 1, 2, CALLE POMALCA CDRAS 1, 5, CALLE XAVIER ABRIL CDRA 1.

Cercado de Lima (10:00 a 11:00)

AV. NICOLAS DE PIEROLA CDRAS 2, 3, 4, JR. ANGARAES CDRA 6, JR. CAÑETE CDRA 6, JR. CHANCAY CDRAS 1, 4, 7, 8, 9, JR. MOGUEGUA CDRA 5, PASAJE INCLAN CDRFAS 1, 4.

Puente Piedra (10:30 a 16:30)

CENTRO POBLADO CERCADO DE PUENTE PIEDRA AV. PANAMERICANA NORTE CDRAS 2, 3, 4, MZ 21, 22, C. IRRIGACIÓN

Santa Rosa (08:30 a 17:00)

FUNDO ESCORPIÓN MZ A, N, Ñ UBICADOS EN EL SECTOR DE IRRIGACIÓN SANTA ROSA.

Martes 6

Jesús María (08:30 a 17:30)

URB. LOS PATRICIOS AV. GREGORIO ESCOBEDO CDRAS 4, 5, 6, CALLE COSTA RICA CDRA 1, JR. NICARAGUA CDRAS 1, 4, 5, JR. RIO DE JANEIRO CDRA 6.

Jesús María (13:30 a 17:30)

URB. LOS PATRICIOS AV. JOSE ARNALDO MARQUEZ CDRA 23, AV. SAN FELIPE CDRA 3, CALLE COSTA RICA CDRAS 1, 2, 5, JR. CARACAS CDRA 23, JR. DIEGO DE ALMAGRO CDRAS 3, 4, 5, 6, 23, JR. ESTADOS UNIDOS CDRAS 5, 6, 7, 8, 9, JR. RIO DE JANEIRO CDRAS 3, 4, 5, 6, 8, PASAJE CARACAS CDRA 23, PASAJE PATRICIOS CDRA 23, PASAJE PROLONGACION QUITO CDRA 23.

Huaral (09:00 a 13:00)

FUNDO QUEPEPAMPA PARCELA 113-A, UBICADO EM EL DISTRITO DE CHANCAY

Miércoles 7

Ventanilla (09:00 a 18:00)

CIUDADELA PACHACÚTEC MZS. 01, 02, A, A’1, A’2, A’3, A’4, A’5, A’8, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B, B1, C, C1, C2, C3, D, D1, D2, D3, D15, I, E, E1, E2, E3, F, F1, F2, F3, G, G1, G2, G3, H, H1, H2, H3, I1, I2, I3, J, J1, J2, J3, K, K1, K2, K3, K4, L1, L2, L3, M1, M2, M3, M4, M5, N, N1, N2, N3, N4, O, O1, O2, O3, O4, P, P1, P2, P3, P4, Q, Q1, Q2, Q3, Q4, R1, R2, R3, R4, S, S1, S2, S3, S4, T2, T3, T4, Z, PROFAM MZS. A, A1, A2, A3, A5, A21, B, B1, B13, C, C1, C2, C5, D, D1, D2, D5, D6, D8, D11, D14, D13, D16, E, E1, E6, F, F5, F8, F9, F10, F21, G, G4, G8, G9, G14, H, H5, H6, H7, I, I8, I16, J, J7, J9, J10, J11, J12, J15, J18, J31, K, K1, K9, L, L6, L7, M, M1, M3, N, Ñ, O, P, P4, Q, Q2, Q19, R, R2, R4, S, S7, T, T2, T9, T10, T11, T15, T19, U, U2, U8, V, V3, V4, V5, V7, V13, V18, V19, W, W2, W5, W7, W11, W19, X, X2, X4, Y, Y2, Y3, Y4, Z.

Carabayllo (09:30 a 17:30)

PROGRAMA DE VIVIENDA SAN FRANCISCO DE CARABALLO CALLE 5 MZ A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, F, G, H.

Callao (10:00 a 13:00)

P.J. MARQUEZ AV. 22 DE ENERO MZ 55, 58, 58A, 71, 71A, Z, AV. JOSE C. MARIATEGUI MZ 103, 43, 44, 45, 52, 54, 91, AV. JOSE GALVEZ MZ 55, 57, 58, 59, 71, 90, 91, A, Z, AV. PARAISO MZ 42, 43, 44, 46, AV. SIMON BOLIVAR MZ 53, 54, 55, 57, 58, 58A, 59, 60, 71, 72, 79, 80, CALLE DANIEL ALCIDES CARRION MZ 90, 91, Z, CALLE LAS AMAPOLAS MZ 44, 45, CALLE LAS MAGNOLIAS MZ 44, 45, 46, 51, 52, 53, CALLE MARISCAL RAMON CASTILLA MZ 57, 90, CALLE PAITA MZ 72, 73, CALLE PIMENTEL MZ 72, 73, 74, JR. ANCASH MZ 103, 71, 71A, 72, 73, 74, PASAJE 23 MZ 43, 85, 70, 71, PASAJE ALFONSO UGARTE MZ 53.

San Antonio de Chaclla (10:00 a 15:00)

ASOCIACION SANTA ROSA UNIDAD, CALLE S/N MZ G, H, A, B, K, E, S, T, X, Y, C, X, N, E, F, M, N, S, X, Y, N, W, U, V, P, Q, R, O

Huaura (08:30 a 12:30)

CALLE BUENOS AIRES CUADRA 1 Y 2; CALLE MANCO CAPAC CUADRA 1 A 3; JR. HUACHO, JR. LOS JARDINES, JR. CHANCAY, PASAJE INDUSTRIAL; AV. INDUSTRIAL CUADRA 2 A 5; CALLE JORGE CHAVEZ CUADRA 1 HASTA EL N° 148. UBICADOS EN DISTRITO CALETA DE CARQUÍN.

Oyón (08:30 a 16:30)

CENTRO POBLADO YANAMAYO, UBICADO EN DISTRITO DE NAVÁN.

Oyón (08:30 a 17:30)

CENTRO POBLADO MALLAY – SECTOR MASHU, UBICADO EN DISTRITO DE OYÓN.

Jueves 8

San Martín de Porres (08:00 a 17:00)

URB. INGENIERÍA MZ. O1, P, Q1, AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA. 1, JR. ALCÍBAR CDRAS. S/N, 1, 4, 5, 6, JR. CARLOS GRAÑA CDRAS. 1, 4, JR. EL CAUCHO CDRAS. 3, 4, 6, JR. GERMÁN FUCHS CDRAS. 1, 4, JR. JOSÉ A. QUIÑONES CDRAS. 3, 4, 5, JR. JULIO RIBEYRO CDRAS. 1, 4, JR. MÁRTIR JOSÉ OLAYA CDRAS. 3, 4, 5, 8, 9, 10, JR. PIEDRITAS CDRAS. 1, 3, 4, CALLE BALCONCILLO CDRA. 1, CALLE BARRANCO CDRA. 1, CALLE LA VICTORIA CDRAS. 1, 2, 8, CALLE LINCE CDRA. 1, CALLE NEMESIO MEZA CDRA. 1, PSJE. JOSÉ CAPITÁN QUIÑONES CDRA. 5, PSJE. MACHU PICCHU CDRA. 8, PSJE. S/N CDRA. 5, URB. ZARUMILLA MZS. 19, 20, A, D, P

Cercado de Lima (08:00 a 17:00)

AV. ARGENTINA CDRA. 6, A.H. RAMON CARCAMO MZS. E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7

San Juan de Lurigancho (08:30 a 18:00)

AGRUPACION FAMILIAR 12 DE OCTUBRE, CALLE S/N MZ A, B, C, D, E.

Ventanilla (09:00 a 17:30)

A.H. CORAZÓN DE JESÚS MZS. A, B, C, D, E, H, I, J, K, M, AMP. CORAZÓN DE JESÚS MZS. A, B, C, D, E, F, G, A.H. VILLA LOS REYES NEXO NUEVA GENERACION MZ. O, URB. VILLA LOS REYES MZ. C2, AMP. NUEVA GENERACIÓN MZS. I, I02, I1, I2, J, J02, A.H. SAN JUAN BOSCO MZS. A, B, C, D, H.

Canta (09:30 a 17:30)

HUATOCAY, CALLE S/N MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I.

San Antonio de Chaclla (15:00 a 17:00)

AGRUP DE POB. SCT. NORTE PARTE ALTA ANX 8 MZS. N2, P2, COMUNIDAD CAMPESINA JICAMARCA MZS. 20, A, A1, G, L, L2, LL, LL2, M, M2, N, N2, Ñ, O, O2, P, P2, Q, Q2, S, S2, T, T2, U, U2.

Huaura (14:00 a 18:00)

UBR. LEVER PACOCHA MZ C LADO MZ D; MZ D LADO MZ C; MZ B; UBICADOS EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA.

Viernes 9

Cercado de Lima (08:00 a 17:00)

URBANIZACION CONDE DE LOS TORRES, JIRON LUIS CASTRO RONCEROS 730, 732, 745, 760, 770, 790, MZ E.

San Antonio de Chaclla (09:30 a 16:30)

SAN ANTONIO DE CHACLLA ANEXO 22 MZ. BK

Puente Piedra (09:30 a 17:30)

PUEBLO JOVEN LADERAS DE CHILLÓN 1RA EXPLANADA, AVENIDA 3 DE MAYO MZ Z, CALLE 11 DE MAYO MZ Z1, CALLE 18, CALLE 19, CALLE 21 MZ P, O, CALLE 22, JIRON 1 MZ Z, JIRON 2 MZ Z, JIRON 3, 4, 5, 8, PASAJE 2 MZ, N, Z, PASAJE 3, 4, 5, 6, 7, 8, PROLONGACION 22 MZ , N, P, S.

Comas (10:00 a 16:00)

COOPERATIVA PRIMAVERA, AVENIDA EL RETABLO MZ Ñ, R, T, U, V, AVENIDA LOS CHASQUIS MZ Q, R, S, CALLE 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 22, 24, PASAJE 3, 4.

San Juan de Lurigancho (14:00 a 16:00)

SAN ANTONIO DE CHACLLA ANEXO 22 MZS. B, BJ, BK, BK, BS, BT, BT1, BTA, BU, C, DC

Huaral (09:00 a 17:00)

COMUNIDADES CAMPESINAS DE VISCAS Y RAVIRA, UBICADOS EN EL DISTRITO DE PACARAOS.

Sábado 10

San Juan de Lurigancho (08:30 a 18:30)

AVENIDA LAS FLORES DE PRIMAVERA PARADERO 13, JIRON LAS CALENDULAS, JIRON LAS ALHUCEMAS, JIRON LAS CELEDONIAS, CALLE LOS ENELDOS, MILENRAMAS, PASAJE LOS NECTANDROS

Comas (10:00 a 16:00)

AVENIDA EL RETABLO MZ F, J, AVENIDA JAMAICA MZ A, B, CALLE 27, 28, CALLE 31, CALLE 4, CALLE 5, CALLE 6, CALLE 7, PASAJE 9. COOPERATIVA PRIMAVERA COMAS

