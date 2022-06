A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde hoy, miércoles 1, hasta el sábado 4 de junio, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

MIÉRCOLES 1 DE JUNIO

VENTANILLA 08:30 – 17:30

A.H. ANGAMOS MZ Q, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q6A, Q7, Q8, Q9, Q10, R, R1, R2, R3, R9, R10, R11, R16, T, T1, T2, T3, T8, W, W3, X, X3, A.H. ALFONSO UGARTE AV. BENDEZU MZ A, B, C, D, E, E2, F, G, G2, H, A.H. LOS LICENCIADOS AV. LA PLAZA MZ B, C, R9, S5, T5, V, V3, V5, W, W3, W5, X, X3, Y3, A.H. KUMAMOTO MZ A, B, B2, C, D, E, F, G, H, H2, I, I2, J, J2, K, K2, L, LL, M, M2, N, N2, O, O2, P, Q, Q6A, Q7, R, S, V, V3, A.H. LAS LOMAS DEL PARAISO CALLE 28 DE FEBRERO CDRA 23, MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z, A.H. 24 DE JUNIO MZ A, B, C, D.

CALLAO 08:30 – 17:30

URB. BENJAMIN DOIG, ALAMEDA BUENOS AIRES CDRA 1, MZ G, G2, H, ALAMEDA JAMAICA CDRA 1, ALAMEDA VALPARAISO CDRA 1 MZ H, H2, AV. CALLAO CDRAS 1, 2, MZ A, C, C3, D, L, AV. LA MARINA CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 40, MZ A, B, C, E, F2, G, H4, K, AV. JOSE GALVEZ CDRA 17, AV. SANTA ROSA CDRA 1, MZ 6, CALLE JUAN CABOT MZ F, F1, CALLE LAGO ATHABASCA MZ C2, D, D2, CALLE LAGO ONEGA MZ C, C2, CALLE LAGO VENER MZ E, E2, CALLE LAGO YSSEL MZ F, F2, CALLE NUÑEZ DE BALBOA MZ E, E1, J4, CALLE TALARA CDRA 1, CALLE TARAPACA CDRA 1, CALLE VASO DE GAMA MZ C, C1, CALLE VESPUCIO MZ G, G1, JR. ARICA CDRA 1, JR. ESPAÑA CDRAS 0, 1, MZ E, G, G1, JR. HUAMACHUCO CDRA 1, MZ B, JR, IQUIQUE CDRAS 2, 30, JR. MAMA OCLLO CDRAS 1, 2, 4, MZ A, F3, JR. MANTARO CDRAS 2, 3, MZ B, JR. MARISCAL CASTILLA CDRAS 8, 9, MZ B, B3, B4, PASAJE ASUNCION CDRA 9, MZ A, PASAJE BOGOTA CDRA 1, MZ F, F3, PASAJE BRASILIA CDRAS 1, 2, MZ C, PASAJE CARACASA CDRA 1, MZ B, B3, PASAJE LAGO ERIE MZ 2, A2, PASAJE LAGO GARDA MZ C, C2, PASAJE LAGO TITICACA MZ D, PASAJE MAR ADRIATICO CDRA 1, PASAJA MAR AMARILLO CDRA 1, MZ A4, B4, PASAJE MAR BALTICO CDRA 1, MZ J, J4, PASAJE MAR CASPIO CDRA 1 MZ M, M4, PASAJA MAR CORAL CDRA 1, MZ M4, PASAJE MAR DE GRAU CDRA 1 MZ K, PASAJE PANAMA CDRA 1, MZ F, PASAJE SUCRE CDRA 1 MA F3.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:30

A.H. 5 DE NOVIEMBRE MZ N, N1, N2, N3, N4, N5, N9, N10, N11, N12, N13, O9, O10, O11, O12, A.H. PROYECTOS ESPECIALES MZ 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 66A, PASAJE MALLORCA CDRA 15, AV. REPUBLICA DE POLONIA CDRAS 14, 15,

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:30

A.H. HOSPITAL DEL NIÑO MZ O, O2, O3, O4, O8, O9, A.H. ARRIBA PERU MZ 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, A.H. PROYECTOS ESPECIALES CHAVIN DE HUANTAR MZ A, B, C, D, D1, E, F, J, H, I, K, L, V, 31B, 37A, 37B, 37C, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 65, 67, 68, A.H. 10 DE FEBRERO MZ T, U, V, W, X, Y, Z, Z1, A.H. 5 DE NOVIEMBRE MZ O, O2, O9, O10, O11, O12, JR. BERLIN CDRA 15,

PUENTE PIEDRA 09:30 – 17:30

CENTRO POBLADO CERCADO DE PUENTE PIEDRA AV. BUENOS AIRES CDRA 2, AV. SAN LORENZO CDRA 1, 2, CALLE MANUEL GARAY CDRA 1, CALLE MIGUEL GRAU MZ B, CALLE SAN JOSE CDRAS 1, 2, CALLE SANTA LUCIA CDRAS 1, 8, MZ 1, 2, 5, A, B, C, PASAJE GARAY CDRA 1, MZ 1, 2, PASAJE JORGE CHAVEZ CDRA 1.

PUENTE PIEDRA 09:30 – 16:30

ASOC. NUEVA PRIMAVERA MZ A, B, C, D, E, F.

SAN MARTIN DE PORRAS 10:00 – 11:30

URB. PERU AV. PERU CDRA 36, JR. ICA CDRA 36.

VENTANILLA 10:00 – 17:00

A.H. LOS LICENCIADOS AV. LA PLAYA MZ K, K5, L5, M, M5, N, N5, O, O5, P, P5, Q, Q5, R, R5, Z.

MAGDALENA 10:30 – 14:30

URB. SANTA EULALIA CALLE AUTISHA CDRA 1, CALLE JOSE MEDINA CDRA 1, CALLE MARCAPOMACOCHA CDRA 1, CALLA MOYOPAMPA CDRA 1, CALLE UMACHIRI CDRA 1, JR. 28 DE JULIO CDRA 11, JR. AYACUCHO CDRA 1, 8, 9, JR. CUSCO CDRA 7, JR. ECHENIQUE CDRA 8, 9, 10, 11, JR. JUNIN CDRAS 2, 3, 6, 7, 8, JR. MAMA RUNTER CDRA 1, JR. RAMON CASTILLA CDRAS 8, 9, 10, JR. YUNGAY CDRAS 8, 9, PASAJE PRIVADO CDRAS 6, 7, 8, PROLONGACIÓN AYACUCHO CDRA 1.

SAN MARTIN DE PORRES 15:30 – 17:00

URB. LOLA FERREYROS AV. GERARDO UNGER CDRAS 8, 9, MZ F, AV. HONORIO DELGADO CDRA 1, AV. JUAN NICOLINI CDRA 9, MZ F, JR. HENRY ARREDONDO CDRAS 1, 2, 8, MZ A, G, I, JR. MANUEL SUAREZ PINZAS CDRA 1, 2, MZ J, K, JR. PIERRE CDRAS 1, 2, 8, MZ G, I, PASAJE CHAMPACRA CDRA 8.

JESUS MARIA 10:00 – 17:00

URB. FUNDO OYAGUE AV. BRASIL CDRAS 7, 17, 18, 19, AV. CAYETANO HEREDIA CDRAS 1, 2, AV. FRANCISCO JAVIER MARIATEGUI CDRAS 16, 17, 19, AV. GENERAL GARZON CDRAS 18, 19, AV. PASO DE LOS ANDES CDRA 1, AV. RICARDO TIZON Y BUENO CDRA 1, JR. HERMILIO VALDIZAN CDRA 1, PROLONGACION CAYETANO HEREDIA CDRAS 1, 18.

CANTA 09:00 – 17:00

SAN BUENAVENTURA AV. 28 DE JULIO CDRA 1, 6, 7, 8, AV. BUENOS AIRES CDRA 4, 5, 6, 7, AV. MARISCAL BENAVIDES MZ F, K, M, N, O, P, AV. PERU CDRA 1, 2, 3, 4, MZ L, AV, SAN MIGUEL CDRA 8, AV. SANGRAR CDRA 1, 2, 3, 9, CALLE BOLIVAR CDRA 1, 2, 9, 10, MZ L, CALLE CUSCO CDRA 4, MZ J, L, CALLE DURAZNOS CDRA 3, 4, CALLE EL PROGRESO MZ C, D, W, CALLE LAS CASUARINAS CDRA 3, 4, MZ G, N, O, CALLE SAN JOSE MZ B, C, H, I, L, LL, JR. 28 DE JULIO MZ F, H, I, K, L, LL, JR. AREQUIPA MZ P, JR. CANTA CDRA 1, 3, 4, JR. HUASCAR MZ I, J, U, JR. KENEDDY CDRA 5, MZ A, B, C, E, F, L, Q, JR. LA MERCED CDRA 8, 9, JR. LEONCIO PRADO CDRA 2, JR. GRAU MZ L, JR. UNION MZ A, B, B1, D, E, G, H, K, N, PASAJE LOS EUCALIPTOS CDRA 5, 6, PROLONGACION BUENOS AIRES CDRA 1, 3, PROLONGACION BENAVIDES MZ K, HUAMANTANGA CALLE CAHUIDE MZ P, CALLE PURUMARCA MZ D, H, I, K, Q, U, V, Z, CARRETERA DV HUAMANTANGA MZ A, A2, P, R, Z, JR. 3 DE MAYO MZ L, X, JR. AYACUCHO MZ B, C1, G, JR. GABRIEL MORENO MZ CH, F, J, L, M, N, JR. MARIANO VILLEGAS CDRA 6, MZ J, V, W, JR. MICAELA BASTIDAS MZ N, U, V, JR. PACHACUTEC MZ A3, B, H, J, K, X, JR. TUPAC AMARU MZ D, Ñ, JR. UNION MZ S, U, MALECON TEODORO CASANA ROBLES MZ F, G, H, N, PASAJE JUNIN MZ S, PASAJE LA PERLA MZ G, PASAJE SANGRAR MZ X, HUAROS CALLE GRAU CDRA 2, 4, CALLE JUAN VELASCO CDRA 7, MZ I, N, R, S, JR. ARIDA CDRA 1, 2, 4, MZ K, N, Ñ, JR. DE MAYO CDRA 1, 2, 3, MZ E, JR. JAYAN MZ D, E, F, G, JR. JOSE GALVEZ MZ 1, 2, 3, MZ G, H, I, J, Q, R, T, U, JR. LIMA CDRA 2, 3, 4, MZ I, J, K, L, Ñ, J. PROGRESO CDRA 1, 2, 3, 4, 5, MZ N, JR. MARISCAL CASTILLA CDRA 1, 2, MZ F, G, H, K, JR. SANTA ROSA CDRA 1, MZ S, JR. SIMON BOLIVAR CDRA 1, MZ O, JR. SUCRE CDRA 1, 2, MZ M, N, Ñ, O, P, PASAJE LA TORRE CDRA 1, 5, PASAJE LOS TOROS CDRA 3, CULLHUAY CALLE S/N FRENTE A LA PLAZA CULLHUAY. SAN PEDRO DE HUACOS, SANTA ROSA DE ACOCHACA, SAN MIGUEL, , SAN JOSE, VIEJO SAN JOSE.

JUEVES 2 DE JUNIO

VENTANILLA 08:30 – 18:30

A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA MZS. A, A5, B, B4, B5, C, C4, C5, D, D4, D5, E, E4, E5, F, F4, F5, G, G5, H1, H4, I, I4, J4, K4, L, L4, M4, N, N4, O, O4, P4, Q4, R, R4, S, S4, T, T4, W4, X4, Y, Y4, Z, Z4, A.H. VALLE VERDE MZS. C, D, E, G5, J.

MAGDALENA DEL MAR 08:30 – 13:30

AV. ARICA CDRAS. 1, 2, 3, JR. DANIEL ALCIDES CARRIÓN CDRAS. 1, 2, JR. INCLÁN CDRA. 3, JR. LARCO HERRERA CDRAS. 1, 6, JR. MOORE CDRAS. 1, 2, 3, JR. RAYMONDI CDRA. 6, JR. ROQUE SÁENZ PEÑA CDRAS. 1, 3, 4, CALLE S/N CDRAS. 1, 3, 6, AV. BRASIL CDRA. 39

COMAS 09:00 – 18:00

AV. 9 DE OCTUBRE CDRA. 1, JR. ANCASH CDRAS. 1, 2, 4, 31, JR. AREQUIPA CDRAS. 1, 20, 80, JR. CAHUIDE CDRA. 1, JR. CAJAMARCA CDRAS. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, JR. CESAR VALLEJO CDRA. 12, JR. CIRO ALEGRÍA CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, JR. CUZCO CDRA. 2, JR. HÚSARES DE JUNÍN CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, JR. JORGE CHÁVEZ CDRAS. 1, 2, JR. JULIO CÉSAR TELLO CDRA. 1, JR. LIMA CDRAS. 1, 2, 3, 31, JR. LORETO CDRAS. 6, 7, 8, 9, 10, 11, JR. LOS CLAVELES CDRA. 1, JR. PIURA CDRA.S 1, 4, 28, JR. STA. ROSA CDRA. 1, A.H. 1 DE MAYO MZS. A, B, A.H. NUEVA GENERACIÓN MZS. A, B, C, D, E, E1, E3, F, G2, J P.J. COLLIQUE MZS. A, A3, A4, B, B3, C, C3, D, E, E1, E2, E3, F3, G2, G3, I, I2, H2, H3, J, J3, K2, L, L3, M2, M3, N, N2, N3, O2, U, U1, U3, X, X3, Y2, Z2, A.H. VILLA DE JESÚS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, A.H. LLOS CLAVELES MZS. A, B, C, G, G3, G4, H3, K, K3, K4, K5, L3, Q4, A.H. NUEVO PORVENIR MZS. B, D, G, A.H. CRISTO REY MZS. A, B, C, E, F, G3, H, I, A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. A, B, B2, C, D, E, A.H. VILLA DISCIPLINA MZS. A, B, A.H. NUEVO AMANECER MZS. A, C, A. H. LAS PRIMAVERAS MZS. A, B, C, D, E, E3, F, G.

CARABAYLLO 10:00 – 16:00

AV. ABRAHAM VALDELOMAR CDRA. 1, JR. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS CDRAS. 1, 2, JR. M. RICARDO PALMA SORIANO CDRAS. 1, 2, JR. VÍCTOR HUMAREDA CDRAS. 1, 2, URB. LUCYANA MZS. F, G, H, I, N.

SANTA ROSA 10:00 – 18:00

URB. STA. ROSA MZS. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, CALLE 4 CDRAS. 2, 3, 5, 7, CALLE 5 CDRAS. 1, 3, 4, 5, 6, 7, CALLE 6 CDRAS. 1, 6, 7, CALLE 16 CDRA. 1, CALLE 17 CDRA. 4, CALLE 18 CDRAS. 5, 6, 9, CALLE 19 CDRA. 6, CALLE 20 CDRAS. 4, 6.

VENTANILLA 09:30 – 16:30

ASOC. TALLER SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. B4, B5, B6, B9, B11, B12, B13, A.H. PEDRO A. LABARTE MZS. K, N.

ACOS 09:00 – 14:00

COMUNIDAD CAMPESINA DE COTO, EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACOS; COMUNIDAD CAMPESINA DE CANCHAPILCA, CARAC Y COTO

VIERNES 3 DE JUNIO

VENTANILLA 08:30 – 17:30

A.H. HIJOS DE MI PERÚ MZS. A, B, D, E, F, A.H. VILLA DEL MAR MZS. A, B, C, D, D6, E, F, G, H, I, J, K, L, M1, O, Z, A.H. LAS COLINAS MZS. A, B, C, D, E, F, G, A.H. CAMINILLO MZS. A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, T, A.H. VILLA ESCUDERO MZS. A, D, G, H, O, P, Q, A.H. ISRAEL EL MAESTRO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, Q, R, S, T, U, AMPLIACIÓN EL ARENAL MZ. U, A.H. VILLA EMILIA MZS. I1, J1, K1, L1, M, M1, N, N1, O1, P1, S1, T1, A.H. CHAVINILLA MZ. B, C, D, F, H, M, O, A.H. NUEVO PACHACÚTEC MZ. B.

JESÚS MARÍA 08:30 – 12:30

AV. HUÁSCAR CDRAS. 7, 15, 16, 17, JR. HUIRACOCHA CDRA. 16, JR. LLOQUE YUPANQUI CDRAS. 1, 11, 15, 16, 17, JR. LUIS M. SÁNCHEZ CERRO CDRAS. 8, 16, 17, JR. MCAL. LUZURIAGA CDRAS. 7, 11, 15, JR. PACHACÚTEC CDRA. 17, AV. HÚSARES DE JUNÍN CDRAS. 6, 8, 9, 10, 16, 17, AV. MELLO FRANCO CDRAS. 6, 7, 8, 12, 15, AV. RICARDO TIZÓN Y BUENO CDRA. 7, CALLE OLAVEGOYA CDRA. 18, CALLE S/N CDRAS. 16.

JESÚS MARÍA 09:00 – 16:00

AV. DANIEL OLAECHEA CDRAS. 21, JR. HUÁSCAR CDRA. 21, JR. HUIRACOCHA CDRAS. 2, 4, 19, 20, 21, 22, 23, AV. GUISEPPE GARIBALDI CDRAS. 3, AV. GREGORIO ESCOBEDO CDRA. 21

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 13:00

ASOC MAGISTERIAL CANTO GRANDE MZS. A, B, C, PSJE. LOS DURAZNOS CDRA. 7

CARABAYLLO 09:30 – 17:30

URB. LUCYANA DE CARABAYLLO MZS. A, D, D1, D2, E, E2, F2, G2, J, J2, K, K1, L, L1, U, Z, URB. VILLA CORPAC MZ. E2, CALLE CAPITÁN LEONARDO ALVARIÑO HERR MZ. J, CALLE MAYOR BALTAZAR MONTOYA MZ. J, CALLE 20 MZ. M2

COMAS 10:00 – 17:00

AGRUPACIÓN AEROPUERTO DE COLLIQUE MZ. G (CONSORCIO DHMONT & CG & M SAC), URB. LOS PARQUES DE COMAS (VIVA G Y M S.A.), CA 03 CON PASAJE 08 EDIF 09, (VIVA G Y M S.A.)

HUARAL 09:00 – 15:00

AV. PERU CUADRA 1 A 3; AV. CHANCAY CUADRA 3 Y 4; AV. ARGENTINA; PASAJE LIMA; CALLE CALLAO; CALLE MANCO CAPAC; AV. TUPAC AMARU CUADRA 3 A 6; URB. MILAGRO II; LOTIZADORA DELGADO; AV. REPUBLICA DE CHILE; ASOC. VIVIENDA SAN VALENTIN; URB. ANGELICA MORALES; CC.PP. JULIO COLAN II; CENTRO POBLADO LA CAPORALA I Y II; CAMINO VIEJO A SAN MARTÍN DE RETES.

SÁBADO 4 DE JUNIO

CALLAO 08:30 – 17:30

AV. ALFONSO UGARTE CDRAS. 5, 6, 8, JR. CAHUIDE CDRA. 3, JR. ELÍAS AGUIRRE CDRA. 6, JR. FRANCISCO BOLOGNESI CDRA. 9, JR. JOSÉ OLAYA CDRAS. 4, 5, 6, JR. MARANGA CDRAS. 4, 5, 6, 7, JR. MIGUEL GRAU CDRAS. 5, 6, 7, 8, 9, CALLE TÚPAC AMARU CDRAS. 3, 4, 5, 8, 9, AV. JOSÉ GÁLVEZ CDRAS. 3, 4, 5.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 16:00

A.H. JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ A, A1, A2, A3, B, C, C2, C3, D, D1, D2, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, R, S, Q, V, T, U, V5, V5A, V5B, V5C, V5D, V5E, V5F, V5G, V5H, V5I, V5J, V5K V5M, V5N, V5Ñ, V5H, V5O, V6B.

SANTA ROSA 09:00 – 17:00

URB. STA. ROSA CALLE 4 CDRAS. 2, 3, 5, 7, CALLE 5 CDRAS. 1, 3, 4, 5, 6, 7, CALLE 6 CDRAS. 1, 6, 7, CALLE 16 CDRA. 1, CALLE 17 CDRA. 4, CALLE 18 CDRAS. 5, 6, 9, CALLE 19 CDRA. 6, CALLE 20 CDRAS. 4, 6.

COMAS 09:00 – 18:00

A.H. CESAR VALLEJO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A.H. SANTA ROSA DE COLLIQUE MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, A.H. VIRGEN DE LAS MERCEDES MZ A, B, C, D, E, F, G, A.H. SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, A.H. LOMAS DE SANTA ROSA MZ A, B.

