La enfermera Jazmín del Carpio, quien trabaja en el vacunatorio Playa Miller, denunció que fue asaltada luego de abordar un taxi en el distrito de Jesús María. Los delincuentes le vaciaron sus cuentas bancarias y el monto de lo robado asciende a los S/25 mil.

De acuerdo a América Noticias, ella abordó un vehículo color negro a su salida del centro de vacunación. Jamás pensó que unos metros después dos hombres subirían a la unidad para asaltarla.

“El señor que se sentó a mi costado me coaccionó, me puso un cuchillo en el abdomen. Me obligó que le entregue mi celular, la clave de mi celular y tuve que darle la clave del Scotiabank porque seguían presionando el cuchillo en mi abdomen”, contó la agraviada.

“‘Busca en sus aplicativos. Bien es Scotiabank o BBVA, son esos dos bancos en los que les pagan’, dijo el ladrón”, narró la enfermera.

Tras robarle el celular, los malhechores comenzaron a realizar transferencias bancarias. “Es aproximadamente entre 20 mil y 25 mil soles. Lo único que yo quiero es que los bancos BBVA y Scotiabank reconozcan esas operaciones que no son reconocidas por mi persona. Yo no siento ningún apoyo porque los bancos lo único que me dicen es que debo esperar 30 días hábiles”, señaló.

Agregó que otras personas del vacunatorio Playa Miller también han sido víctimas de este tipo de robo.

