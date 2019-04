Enfermera hace terrible confesión: intercambió 5 mil bebés por 'diversión'

Una enfermera con cáncer terminal hizo un terrible confesión, al parecer en busca del ‘perdón de Dios’. Se trata de Elizabeth Bwalya Mwewa, quien contó haber intercambiado aproximadamente 5 mil bebés recién nacidos.

Según la enfermera que trabajaba en el Hospital Universitario de Lusaka en Zambia, África, lo hizo "solo por diversión". Esto ocurrió entre los años 1983 y 1995.

“Tengo un cáncer terminal y sé que pronto moriré. Deseo confesar mis pecados ante Dios y ante todas las personas afectadas, especialmente las que dieron a la luz en el hospital durante mi servicio. He encontrado a Dios, ahora he nacido de nuevo. No tengo nada que ocultar. En los 12 años que trabajé en la sala de maternidad de la UTH, cambié cerca de 5 mil bebés”, contó.

Por ello, pidió a las personas que nacieron en eses fechas comparar sus rasgos con los de sus familiares.

“Si naciste en la UTH entre los años 1983 y 1995 es probable que tus padres no sean tus padres biológicos. Había desarrollado el hábito de intercambiar bebés recién nacidos solo por diversión. Así que mira bien a tus hermanos, si ellos son de piel clara y tú eres moreno, tú eres ese niño y lo lamento mucho”.

“Hice que algunas parejas infieles se divorciaran después de someterme a pruebas de ADN. Pero el demonio me estaba usando para hacer eso. No quiero ir al infierno, realmente lamento mucho haber pecado”.

¿Será verdad?

Tras tremenda confesión, el Consejo General de Enfermería de Zambia se movilizó para tomar cartas en el asunto y aseguró que no hay ninguna partera con el nombre de la mujer, ni en el hospital mencionado por la mujer, ni en ningún otro de África.

Por ello, dicen que es poco probable que la historia contada por la enfermera no sea cierta.

