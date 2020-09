Pese a que ya han transcurrido seis meses desde que inició la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el país, la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Mónica Ríos Torres, denunció que en algunas regiones continúan abandonados por el Gobierno. “Todavía no se cuenta con los equipos de protección de calidad, las remuneraciones no son pagadas a tiempo y, aunque no se iba a contratar personal por terceros, esto se sigue dando. Todo ello ocurre incluso en sectores de Lima”, refirió a OJO.

Ríos Torres sostuvo que los profesionales dedicados a Enfermería vienen prestando atención a los pacientes COVID-19 y están en la primera línea de la emergencia, por eso, a la fecha, ya suman más de 90 los fallecidos. “Tenemos a colegas en UCI, otros en aislamiento y hay quienes han contagiado a sus familiares por cumplir con su labor. Desde que trabajas en hospital, estás en riesgo y, por eso tenemos muchas pérdidas”, manifestó.

Héroes celebrarán su el Día de la Enfermera Peruana luchando contra el COVID-19

A este se suma la brecha de profesionales, la sobrecarga de trabajo al personal y la falta de un seguro de salud. “No todos tienen seguro, solo los nombrados. Quienes están con contratos por terceros no tienen beneficios sociales, si se enferman tienen que gastar de su dinero. El 20% de los enfermeros se encontraría bajo esta modalidad de trabajo”, acotó. Finalmente, sostuvo, que ya han presentado documentos a las autoridades del sector Salud y del Gobierno; sin embargo, aún tienen problemas pendientes de resolver.